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«Ты супер! Танцы»: Кыргызстанка Нуриза Кочкомбай кызы прошла во второй тур


Воспитанница детского дома Нуриза Кочкомбай кызы прошла во второй тур российского шоу «Ты супер! Танцы». В этом танцевальном проекте выступают дети, оставшиеся без родителей.

Нуриза Кочкомбай кызы — уже вторая кыргызстанка, прошедшая во второй тур танцевального шоу на НТВ.

На шоу «Ты супер! Танцы» Кыргызстан представляют сразу две участницы — Айдана Шатемирова и Нуриза Кочконбай кызы.




Нуриза танцевала под песню группы «Время и стекло» «Имя 505».

Трое из четырех жюри проголосовали за то, чтобы она прошла во второй тур, похвалив ее за «артистичность и музыкальность».

Нуриза — воспитанница детского дома, но у нее есть родители. Девушка надеется, что вскоре мать сможет забрать ее к себе.




В конце сентября жюри шоу единогласно проголосовали за 15-летнюю Айдану Шатемирову, танец которой судью назвали «кином про счастье».


Российское телевизионное шоу «Ты супер! Танцы» на канале НТВ начали показывать с 2 сентября.

В нем принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей со всех стран СНГ.

Аналогичный проект выходил и в 2016 году, но тогда это было музыкальное шоу.

Кыргызстан в нем представлял 12-летний Урмат Мырсаканов. Он успешно прошел во второй тур шоу, но на третьем этапе покинул проект.

После его пригласили на финальное выступление в качестве специального гостя. В финале он выступил на одной площадке с Верой Брежневой, Тамарой Гвердцители и Елкой.

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