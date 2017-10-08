«Ты супер! Танцы»: Кыргызстанка Нуриза Кочкомбай кызы прошла во второй тур

«Ты супер! Танцы»: Кыргызстанка Айдана Шатемирова прошла во второй тур

«Ты супер!»: Кыргызстанец Урмат Мырсаканов выступит в финале шоу в качестве гостя

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Нуриза Кочкомбай кызы — уже вторая кыргызстанка, прошедшая во второй тур танцевального шоу на НТВ.На шоу «Ты супер! Танцы» Кыргызстан представляют сразу две участницы — Айдана Шатемирова и Нуриза Кочконбай кызы.Нуриза танцевала под песню группы «Время и стекло» «Имя 505».Трое из четырех жюри проголосовали за то, чтобы она прошла во второй тур, похвалив ее за «артистичность и музыкальность».Нуриза — воспитанница детского дома, но у нее есть родители. Девушка надеется, что вскоре мать сможет забрать ее к себе.В конце сентября жюри шоу единогласно проголосовали за 15-летнюю Айдану Шатемирову, танец которой судью назвали «кином про счастье».Российское телевизионное шоу «Ты супер! Танцы» на канале НТВ начали показывать с 2 сентября.В нем принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей со всех стран СНГ.Аналогичный проект выходил и в 2016 году, но тогда это было музыкальное шоу.Кыргызстан в нем представлял 12-летний Урмат Мырсаканов. Он успешно прошел во второй тур шоу, но на третьем этапе покинул проект.После его пригласили на финальное выступление в качестве специального гостя. В финале он выступил на одной площадке с Верой Брежневой, Тамарой Гвердцители и Елкой.

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