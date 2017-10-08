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Узбекистан: После 9-летнего заключения досрочно освобожден оппозиционер Агзам Тургунов


Власти Узбекистана продолжают освобождать тех, кого посадили при правлении Каримова. Досрочно освободили оппозиционера Агзама Тургунова, которого обвиняли в вымогательстве. За последнюю неделю это уже третье освобождение политзаключенных.

Оппозиционера Агзама Тургунова освободили из тюрьмы 7 октября. Об этом первой сообщила представитель правозащитной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева.

После видео с Тургуновым опубликовал правозащитник Абдурахмон Ташанов на своей страничке на фэйсбуке.

Оппозиционера посадили в тюрьму в 2008 году по обвинениям в вымогательстве.

Правозащитные организации сообщали, что первые 18 дней после заключения Тургунова пытали, он находился в полной изоляции, а во время допросов его обливали кипятком.

За прошедшую неделю это третий случай, когда власти освобождают политических заключенных.

Журналиста Солилжона Абдурахманова отпустили 4 октября, в тюрьме он провел более 9 лет.

Днем ранее из колонии «Жаслык» досрочно вышел из заключения правозащитник Азам Фармонов, который был в заключении более 10 лет.

Международные и местные правозащитники неоднократно заявляли, что всех троих посадили на длительные сроки по сфабрикованным обвинениям.

Освобождение журналистов и правозащитников



Правозащитные организации отмечают, что с приходом к власти президента Шавката Мирзиеёва в Узбекистане начали происходить «позитивные изменения».

Мирзиёев начал освобождать политзаключенных, которые находились в тюрьме многие годы.

На свободу вышел независимый журналист Мухаммад Бекжан, которого держали в тюрьме с 1999 года, активист Самандар Куканов, который просидел в тюрьме 23 года, и один из первых банкиров страны Рустам Усмонов, который провел в тюрьме 19 лет за критику власти Каримова.

Однако организация Human Rights Watch считает, что несмотря на освобождение политзаключенных, еще рано говорить о существенных реформах.

«Эти освобождения были проведены таким образом, что никто не стал задавать никаких вопросов о том, за что вообще люди туда попали», — отмечается в отчете организации.

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