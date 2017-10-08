Узбекистан: После 9-летнего заключения досрочно освобожден оппозиционер Агзам Тургунов

Освобождение журналистов и правозащитников



Правозащитные организации отмечают, что с приходом к власти президента Шавката Мирзиеёва в Узбекистане начали происходить «позитивные изменения».



Мирзиёев начал освобождать политзаключенных, которые находились в тюрьме многие годы.



На свободу вышел независимый журналист Мухаммад Бекжан, которого держали в тюрьме с 1999 года, активист Самандар Куканов, который просидел в тюрьме 23 года, и один из первых банкиров страны Рустам Усмонов, который провел в тюрьме 19 лет за критику власти Каримова.



Однако организация Human Rights Watch считает, что несмотря на освобождение политзаключенных, еще рано говорить о существенных реформах.



«Эти освобождения были проведены таким образом, что никто не стал задавать никаких вопросов о том, за что вообще люди туда попали», — отмечается в отчете организации.



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