Узбекистан: После 9-летнего заключения досрочно освобожден оппозиционер Агзам Тургунов

Власти Узбекистана продолжают освобождать тех, кого посадили при правлении Каримова. Досрочно освободили оппозиционера Агзама Тургунова, которого обвиняли в вымогательстве. За последнюю неделю это уже третье освобождение политзаключенных.
Оппозиционера Агзама Тургунова освободили из тюрьмы 7 октября. Об этом первой сообщила представитель правозащитной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева.
После видео с Тургуновым опубликовал правозащитник Абдурахмон Ташанов на своей страничке на фэйсбуке.
Оппозиционера посадили в тюрьму в 2008 году по обвинениям в вымогательстве.
Правозащитные организации сообщали, что первые 18 дней после заключения Тургунова пытали, он находился в полной изоляции, а во время допросов его обливали кипятком.
За прошедшую неделю это третий случай, когда власти освобождают политических заключенных.
Журналиста Солилжона Абдурахманова отпустили 4 октября, в тюрьме он провел более 9 лет.
Днем ранее из колонии «Жаслык» досрочно вышел из заключения правозащитник Азам Фармонов, который был в заключении более 10 лет.
Международные и местные правозащитники неоднократно заявляли, что всех троих посадили на длительные сроки по сфабрикованным обвинениям.
Освобождение журналистов и правозащитников
Правозащитные организации отмечают, что с приходом к власти президента Шавката Мирзиеёва в Узбекистане начали происходить «позитивные изменения».
Мирзиёев начал освобождать политзаключенных, которые находились в тюрьме многие годы.
На свободу вышел независимый журналист Мухаммад Бекжан, которого держали в тюрьме с 1999 года, активист Самандар Куканов, который просидел в тюрьме 23 года, и один из первых банкиров страны Рустам Усмонов, который провел в тюрьме 19 лет за критику власти Каримова.
Однако организация Human Rights Watch считает, что несмотря на освобождение политзаключенных, еще рано говорить о существенных реформах.
«Эти освобождения были проведены таким образом, что никто не стал задавать никаких вопросов о том, за что вообще люди туда попали», — отмечается в отчете организации.
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