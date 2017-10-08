Власти Санкт-Петербурга разрешили акцию памяти Политковской после вмешательства уполномоченного по правам человека

Убийство Анны Политковской



Независимая журналистка, правозащитница и писательница Анна Политковская расследовала конфликты в Чечне и была критиком российской власти.



Ее убили 7 октября 2006 года возле подъезда собственного дома. На месте убийства нашли пистолет и четыре гильзы.



Журналисты «Новой газеты», в которой Политковская была обозревателем, утверждают, что убить ее пытались и ранее — в августе 2006 года, но тогда исполнителя спугнули.



Убийство признали заказным. В августе 2007 в убийстве Политковской обвинили полковника Павла Рягузова, в сентябре того же года был обвинен и чеченский чиновник Шамиль Бураев.



Предполагалось, что Рягузов обратился к Бураеву за помощью в устранении журналистки, а чеченский чиновник нанял исполнителей — братьев Махмудовых — Рустама, Ибрагима, Тамелана и Джабраила.



Уже в 2008 году организатором убийства назвали чеченского преступного «авторитета» Хож-Ахмеда Нухаева, а заказчиком — олигарха Бориса Березовского.



В деле об убийстве Анны Политковской фигурировали сотрудники правоохранительных органов, чиновники, члены преступных группировок.



Лом-Али Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов, Дмитрий Павлюченков, Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы были осуждены, но организатор так и остался неизвестен — причастность Березовского называют мифом.



Спустя 11 лет дело об убийстве независимого журналиста так и не раскрыто.









«Сегодня, через 11 лет, можно по-прежнему говорить с полной уверенностью — убийство Анны Политковской не раскрыто.Это — не признак бессилия правоохранительной системы. Это — политика. И в угоду каким-то политическим выгодам, какой-нибудь системе сдержек и противовесов или еще чему-нибудь псевдоправильному политический заказ на поиск заказчика убийства не поступил. Даже, кажется, произошло обратное», — пишет «Новая газета».









Последним материалом Политковской был «Карательный сговор», она рассказывала в нем про деятельность чеченских отрядов, воевавших на стороне федеральных сил.



Многие материалы журналиста были посвящены именно Чечне, она не раз выезжала в зону боевых действия и за серию материалов о Чечне была удостоена премии «Золотое перо России» и множества других журналистских наград.



«Новая газета» продолжает освещать тему Чечни и проводить журналистские расследования об ущемлении прав человека в этом регионе и по сей день.



Премию имени Анны Политковской выдают ежегодно с 2007 года журналистам и правозащитникам. В 2017 году ее лауреатами стали пакистанская правозащитница Гулалай Исмаил и Гаури Ланкеш из Индии.



Индийская журналистка не смогла получить награду — за месяц до ее вручения Ланкеш, как и Политковская, была убита у своего дома.



Фото: Новая газета



Соавтор: Ислам Розиев



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Более 200 человек 7 октября пришли к Соловецкому камню — почтить память независимой журналистки Анны Политковской, убитой 11 лет назад.Акцию организовал депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский. Получить согласие на проведение мероприятия удалось лишь после вмешательства уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова.Ранее власти Санкт-Петербурга отказались согласовывать акцию, утверждая, что у Соловецкого камня будут проводить молодежное мероприятие по профилактике правонарушений.Акция памяти Анны Политковской ежегодно проводится в Петербурге начиная с 2006 года.

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