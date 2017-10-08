Россия: Около 300 участников акций в поддержку оппозиционера Навального задержаны

Кто такой Навальный?







Навальный — один из главных критиков действующего президента России Владимира Путина. Он глава Фонда борьбы с коррупцией, который в марте 2017 года опубликовал расследование об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева.



Фильм назывался «Он вам не Димон» — в нем Навальный заявил, что нашел несколько крупных объектов недвижимости, а также яхты и виноградники, которые якобы Медведева, но формально оформлены на благотворительные фонды его приближенных.



После публикации фильма несколько сотен человек вышли на антикоррупционный митинг «Димон ответит», организованный оппозиционером.



Также Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией посвятил расследования всему окружению Путина, в том числе и его дочери.



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