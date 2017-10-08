Авария с Джумакадыровым: Водителя грузовика водворили в изолятор

Джумакадыров, Садыркулов, Бакаев, Исанов: Кыргызские политики и автокатастрофы

Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров погиб в автокатастрофе

Фото: АкипрессПресс-служба МВД сообщила, что водителя грузовика КамАЗ заключили под стражу.Утром 7 октября 38-летний чиновник Темир Джумакадыров погиб в автокатастрофе. Вместе с ним умерли его помощник и водитель.Все они по трассе Бишкек — Кара-Балта направлялись в Талас, проверять готовность региона к выборам. Но в столкновении с грузовиком почти не было шанса выжить — он смял вполовину автомобиль чиновника.По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Расследование этого дела взял под свой контроль глава МВД Улан Исраилов.Темир Джумакадыров оставил пост секретаря Совета безопасности и вошел в правительство нового премьер-министра Сапара Исакова. Он стал вице-премьером по обороне и вопросам границ.В августе 2017 года из-за участившихся аварий премьер-министр поручилДжумакадырову «агрессивно работать с соответствующими подразделениями» и обеспечить безопасность на дорогах.

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