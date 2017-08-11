Болот Джунусов: «А может Саакашвили в президенты Кыргызстана?»

















На фоне череды съездов-курултаев, в ходе которых кандидаты в президенты Кыргызстана осторожно озвучивают однообразные обещания, довелось увидеть выступление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ходе каких-то политических теледебатов.Саакашвили отвечал на выпад бывшего союзника, президента Украины Петра Порошенко, который ранее заявил: «Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая “Геть”. Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране».Грузино-украинский политик Саакашвили вышел на дебаты с красивым буклетом с видами новой Грузии. Его выступление не дало ответ относительно опыта экс-президента Грузии в строительстве будок для собак, однако краткое перечисление достижений Грузии оказалось впечатляющим:«Я был президентом всего несколько лет, Грузия в десять раз меньше. Я построил новый парламент в другом городе. Практически новый город. Я построил 150 новых больниц немецкого уровня. Я построил около тысячи школ. Я построил центры юстиции, где дают самые быстрые услуги в мире и выдают документы быстрее всего в мире. Я построил десятки новых военных частей, ни одной такой части, к сожалению, с болью говорю, в Украине нет. Я не соревнуюсь и не злорадствую, потому что я гордый носитель украинского паспорта. Нет в Украине ни одной такой военной части. Я построил несколько оперных театров, стадионы и тысячи домов. При всем этом, я построил себе домик 75 квадратных метров жилой площади. Вот моя декларация! Я построил страну и ничего для себя не построил. А они построили все для себя и ничего не построили для страны!».Сдается, что Саакашвили не врет. Невольно просится вопрос: «Как получилось, что грузины смогли, а кыргызы — нет?». К сожалению, ни один президент Кыргызстана не может гордо повторить слова Саакашвили. Нечем хвастать.Если не ошибаюсь, в Грузию съездило несколько десятков делегаций из Кыргызстана для изучения опыта реформ. Однако ни одной, воплощенной в жизнь реформы, похожей на то, что сотворили грузины, нет. Ни намека. Вообще никаких реформ, ощутимых для простого гражданина. Ростки не поддержали, новое не создали.Саакашвили разъяснял причины успеха Грузии: «Нельзя откладывать реформы. Окно возможностей всегда очень быстро может закрыться. Не идти на компромиссы. Потому что компромиссы всегда потом ударяют. Поэтому мой совет — спешить, быть радикальными и знать, куда двигаться, и двигаться очень быстро. Ни в коем случае не надо прогибаться. Главное, чтобы была четкая идея и энергичное движение. А когда есть идея, люди сами приходят».В нашем случае окно возможностей закрылось. Невозможно делать реформы, когда идет всеобщий компромисс – парламентаризм раздробил волю к реформам, которая в первые годы после событий 2010 года может еще как-то проявляла себя.Механическое, арифметическое деление органов исполнительной власти между партиями, назначение неподготовленных руководителей без наличия общей командной воли, нацеленности на реформы не дали полезного эффекта для всего общества.Масштабные грузинские реформы вызвали острое неприятие у целого ряда социальных групп. Однако результаты есть. Резко сокращен госаппарат; зажата как организованная, так и уличная преступность; полиции доверяют почти 90% населения; проведена масштабная приватизация, после которой действительно стали приходить и работать иностранные инвестиции; начато строительство 16 ГЭС, часть из них уже запущена в эксплуатацию; паспорт можно получить за пару часов; новая, современная медицина проникла до районных центров; восстановлена из руин система скорой помощи.Об этом периоде в Грузии говорят, что это были «либеральные реформы, проведенные авторитарной рукой». Чтобы упразднить ГАИ страны из 13 000 сотрудников за один день, а затем создать новую службу «с нуля», нужно много решимости. Чтобы не реформировать, а разгромить до основания обнаглевшую паспортную мафию (у нас, по всем признакам, она вновь процветает), тоже нужна воля и ,скажем так, как минимум небоязнь неприятных последствий. Нужна сила духа у всех тех, кто подписался под такой вариант реформ.Одними красивыми разговорами или компромиссами с парламентскими партиями ничего не сделаешь полезного для миллионов граждан. Чиновничество не увидело политическую волю к реформам. Сначала были надежды, а потом глаза потускнели. Истинные реформы были заменены имитацией реформ. Боюсь, что разрекламированный «Таза коом» тоже будет провален, поскольку рецепт его реализации старый. Так же как Национальная стратегия устойчивого развития. Не видно напора, настойчивости, даже сказал бы, реформаторской радикальности.Но самое главное. Что есть будущее каждой страны? Дети. Отличное школьное образование. Объявлено, что наша страна возвращается к практике аренды учебников. 20 сом за один предмет. Общий дефицит учебников по республике 11 миллионов книг. Дети учатся по учебникам другой страны.Что происходит в Грузии в 2017 году в системе школьного образования? Вводятся электронные учебники. Для младших классов закупаются учебники на сумму в 8 миллионов долларов. В 2017 году будут заново изданы все учебники с 1 по 6 классы. Это будут современные учебники, по содержанию и по способу подачи информации.Внедряются компьютерные игры по мотивам школьных предметов. Учитель младшего уровня получает около 350 долларов США. 65 тысяч деток в такой же горной стране как Кыргызстан обслуживаются школьными автобусами.Саакашвили — уникальный политик. Лишенный украинского гражданства, настойчиво осаждая погранпосты “новой родины”, он, видимо, всерьез задумал стать первым политиком в мире, который избирался президентом в разных государствах.На секунду представьте, что Саакашвили выдвинулся в президенты Кыргызстана. С учетом его опыта и природной настойчивости, у него был бы неплохой шанс выиграть выборы. Разбудил бы нацию. Сделал бы реформы. Растоптал бы паспортную и визовую мафию.Построил бы несколько ГЭС. Построил бы школы. Построил бы больницы. Реанимировал бы нашу медицину. Дети учились бы по учебникам, составленным в своей стране. Разве не этого мы ждали от наших политических лидеров? Так что, может Саакашвили в президенты?

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