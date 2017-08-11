«У нас понты на вершине эволюции». Сатирический клип о жизни в Кыргызстане

Абазганов опубликовал видео 10 августа, за день оно набрало более тысячи просмотров. Авторы видео высмеивают особенности жизни в Кыргызстане: тои, суеверия, непунктуальность и коррупцию.«Мы — кыргызы — народ непростой. Наша цель — потратить все деньги на той. Если денег нет, то дома омлет. Если деньги есть, то сразу банкет. Если деньги кончились, то есть вариант — иду за кредитом к знакомому в банк», — поёт Абазганов на видео.Сатирик сказал корреспонденту Kloop.kg, что снял ролик со своими друзьями, чтобы «поприкалываться» и показать «пороки общества». По его словам, они потратили около 10 тысяч сомов и два дня на его создание.«Чревоугодие высмеивается. То, что попусту деньги все на тои отдают, а на другие вещи уже денег не хватает. Такие примитивные пороки. Все встречают это в реальной жизни. Маршрутчики ездят неправильно. Все полномочия превышают. Собственно говоря, все, что вскрытую происходит. Все это каждый встречает. Это юмор. Самоирония», — сказал автор ролика.

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