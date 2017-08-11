Исключенные из СДПК призвали «очистить партию от воров и коррупционеров»

Бывший лидер молодежного крыла СДПК Ренат Самудинов и кандидат в президенты Сагынбек Абдрахманов зачитали своё обращение перед памятником апрельской революции 2010 года.Самудинов и Абдрахманов призвали «очистить» пропрезидентскую партию социал-демократов и заявили, что будут добиваться проведения внеочередного съезда и переизбрания «нелегитимных» органов партии.«Мы проведем чистку рядов СДПК от коррупционеров и воров, мы будем открыто называть имена тех, кто, прикрывшись святым для нас именем СДПК, сейчас творит беззаконие и бесчинства, присваивает будущее Кыргызстана», — заявили они.Исключенные члены СДПК назвали два имени из своего списка — главу администрации президента Сапара Исакова и заместителя главы таможенное службы Раима Матраимова, который является братом члена СДПК Искендера Матраимова.По мнению Самудинова, в СДПК «пробрались» те, кто не соответствует «духу и взглядам партии».«Те, кто вчера бросал нас за решетку и издевался над нами, вдруг оказались в первых рядах партии. Злоупотребляя нашей вежливостью и порядочностью, эти люди, лишенные совести и стыда, пролезли в СДПК и уже от нашего имени стали депутатами Жогорку Кенеша и местных кенешей, губернаторами, министрами и мэрами», — заявили политики.Самудинов и Абдрахманов были исключены из партии 9 августа. Официальная причина — нарушение устава СДПК.Оба члена партии были не согласны с порядками внутри СДПК. Самудинов выступал за проведение праймериз, внутрипартийных выборов, для избрания единого кандидата от СДПК на президентских выборах. А Абдрахманов выдвинулся в качестве самовыдвиженца на выборах.Члены политсовета СДПК пока недоступны для комментариев — Марат Аманкулов из политсовета партии попросил журналиста Kloop.kg перезвонить ему позднее, сославшись на заседание.В штабе СДПК журналисту Kloop.kg сказали, что обсудят заявление Самудинова и Абдрахманова и опубликуют официальную реакцию партии.

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