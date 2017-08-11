Ботанический сад объявил приз за фото-доказательства поджога



Семь пожаров в Ботаническом саду за восемь дней. Хроника событий



Милиция проверяет версию о поджогах в бишкекском Ботсаду



Шестое возгорание в Ботсаду за неделю. Экологи подозревают поджог



Фото: Дима ВетошкинЗамдиректора Ботанического сада Таштан Кочкумбаев сказал Kloop.kg, что экологи организовали фотоохоту на тех, кто возможно устраивает пожары в саду. По его словам, инициатором акции стал эколог Дмитрий Ветошкин.Руководство Ботсада подозревает, что причиной пожаров на территории сада стал умышленный поджог.«Дмитрий мне сказал, что так мы, возможно, сможем поймать поджигателя. Не знаю, может быть, ребята играют, но на участке, где произошел последний пожар, охрана нашла газету и спички. В милицию мы обратились, но пока никак не можем поймать [поджигателей]», — сказал Кочкумбаев.Объявление о фотоохоте опубликовали на официальной странице Ботсада в фейсбуке. В ироничной манере авторы акции объявили, что ищут поджигателя — «человека увлекающегося магией огня» или «homo piromantus».«В этом году данный вид обитает в Ботаническом саду уже вторую неделю! Вид очень скрытен, но достаточно предсказуем. Наблюдается каждый день в период времени с 15:45 до 16:45. Идентификацией этого вида заинтересована не только наука, но и общественность!» — написано в объявлении.За его поимку активисты обещают призы — спички, зажигательные смеси, емкости от горючих материалов. Главный приз неизвестен.С 31 июля по 8 августа в Ботаническом саду произошло 7 пожаров. Серия возгораний случилась после протеста экологов и руководства против строительства ветлаборатории в саду.Экологи подозревают умышленный поджог. По их словам, на одном из пожарищ они чувствовали запах бензинаГУВД Бишкека назначило пожарно-техническую экспертизу на территории Ботанического сада. В противопожарной службе Kloop.kg сообщили, что они выясняют факт поджога.«Чаще всего такого рода возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Местные жители утверждают, что видели парня, который бегал по ботаническому саду и кинул окурок», — сообщили в пожарной службе.

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