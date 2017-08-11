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Домен Zanoza.kg заблокировали до окончательного решения суда


Судоисполнители Первомайского суда Бишкека заблокировали домен Zanoza.kg, который принадлежит одноименному изданию. Ранее изданию запретили использовать товарный знак «Заноза», и оно переименовалось в «Кактус».

Судоисполнители потребовали, чтобы компания «Азияинфо», регистрирующая доменные имена, заблокировала домен Zanoza.kg до окончательного разбирательства относительно использования товарного знака и логотипа «Заноза».

Юрист издания считает, что судебные исполнители самостоятельно истолковали решение. По его словам, в тексте решения суда не содержится информация о запрете на использование домена.

Онлайн-издание «Заноза» 1 августа изменило свое название на «Кактус». По решению суда им запрещено использовать товарный знак Zanoza.kg. Теперь сайт издания называется Kaktus.media.

Редакция издания планирует изменить не только название, но и концепцию сайта. Журналисты собираются сделать упор на развлекательно-образовательном контенте и новостях.

Права на название и логотип «Заноза» по решению суда должны перейти к владельцу издательского дома «Вечерний Бишкек» Александру Рябушкину.

Кроме этого судебного разбирательства, против онлайн-издания «Заноза» Генпрокуратура подала пять исков о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева.

По четырем из пяти исков «Заноза» уже проиграла, и в общей сложности издание и два его соучредителя Нарын Айып и Дина Маслова должны выплатить президенту 24 млн сомов.

Атамбаев заявил на своей ежегодной летней пресс-конференции, что «никогда не простит «Занозу», назвав их «клеветниками».

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