ГКНБ возбудил дело против оппозиционного активиста Аскарбекова



Грузовой самолёт рухнул на жилые дома возле аэропорта “Манас”, более 30 погибших



Власти оформляют документы для выплаты компенсаций родным погибших при падении самолёта



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Активист Мавлян Аскарбеков.Аскарбеков сказал журналисту Kloop.kg, что сотрудники ГКНБ возбудили дело по факту призывов к государственному перевороту, которые он якобы озвучил. По словам активиста, он еще не успел ознакомиться со всеми деталями дела.«Якобы на встрече с жителями Дача-Су я призывал против этой власти, якобы против государственного строя. Там статья 297 какая-то. Они сказали, что подготовили заключение эксперта», — сказал активист.Статья 297 Уголовного кодекса Кыргызстана подразумевает до 3 лет лишения свободы за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя.Сам активист считает, что против него возбудили дело из-за того, что он собирал обращения к властям от жителей поселка Дача-Су, пострадавшего от падения самолёта.«Они возбудили и собрали дело против меня по Дача-Су. Мы проводили встречи с жителями Дача-Су, помогали им, обращались к властям с требованием выплаты компенсаций для приобретения жилья», — сказал Аскарбеков.По мнению активиста, второй причиной возбуждения дела против него могут быть предстоящие президентские выборы.«Перед президентскими выборами они хотят нейтрализовать всех активных граждан, которые могли бы как-то повлиять на общественное мнение», — считает он.По его словам, общественное движение «Жаны Муун», в котором он состоит, занимается социальными вопросами.«Мы не преследуем цель госпереворотов. Через заборы прыгать у нас нет цели. Мы работаем с населением, с общественностью, дабы решать социальные проблемы», — сказал Аскарбеков.Он также добавил, что дело пока возбуждено только против него. «Сейчас только я получил повестку как подозреваемый. В понедельник я буду в ГКНБ с адвокатом», — сказал активист.Турецкий грузовой самолёт 16 января упал на поселок Дача-Су, вблизи аэропорта «Манас». В результате катастрофы погибли 39 человек, большая часть которых — жители села.Пострадавшие и их семьи с начала года пытаются добиться выплат компенсаций, который были собраны властями после происшествия.

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