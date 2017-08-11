Иссык-Куль: Женщина и годовалый ребенок погибли в аварии







Джалал-Абад: В аварии погибли три человека, еще трое доставлены в больницу







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Авария произошла 10 августа близ села Бар-Булак Тонского района Иссык-Кульской области. По данным милиции, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с легковушкой.На месте аварии от полученных травм скончалась 35-летняя женщина, а ее годовалый сын погиб в реанимации.Пострадали еще семь человек — шестеро находятся в отделении экстренной медицинской помощи, еще одного доставили в травматологию.Среди пострадавших трое несовершеннолетних. Водитель микроавтобуса в аварии не пострадал.Милиция проводит автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, выясняются обстоятельства ДТП.

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