Авторизация
 
  • 11:01 – Инсайдер: Стоимость iPhone 8 в России составит 80 тысяч рублей 
  • 11:00 – Житель России заплатит рекордный транспортный налог на Bugatti Veyron 
  • 10:55 – Самые загадочные места в мире 
  • 10:53 – Холод или жара: что страшнее для здоровья человека 


Иссык-Куль: Женщина и годовалый ребенок погибли в аварии


Иссык-Куль: Женщина и годовалый ребенок погибли в аварии

На трассе Балыкчы — Каракол микроавтобус «Мерседес-Бенц» в лобовую столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли женщина и ее годовалый ребенок, пострадали еще семь человек.

Авария произошла 10 августа близ села Бар-Булак Тонского района Иссык-Кульской области. По данным милиции, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с легковушкой.

На месте аварии от полученных травм скончалась 35-летняя женщина, а ее годовалый сын погиб в реанимации.

Пострадали еще семь человек — шестеро находятся в отделении экстренной медицинской помощи, еще одного доставили в травматологию.

Среди пострадавших трое несовершеннолетних. Водитель микроавтобуса в аварии не пострадал.

Милиция проводит автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, выясняются обстоятельства ДТП.

Фото: «Turmush»

По теме:


  • Джалал-Абад: В аварии погибли три человека, еще трое доставлены в больницу


  • Микроавтобус Бишкек-Москва попал в аварию — двое погибли, пятеро пострадали


  • Три человека погибли при столкновении «Хонды» с грузовиком


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264861-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3800
-0.04%
81.3238
-0.13%
1.1577
+0.02%
0.2085
-0.19%