«Казахский МакГрегор» снова разыграл фанатов ирландского бойца

Конор МакГрегорБлогер и лидер воркаут движения Казахстана Ислам Бадургов вновь вошел в образ ирландского бойца боев без правил Конора МакГрегора. На этот раз он разыграл жителей Нью-Йорка.
Бадургов опубликовал новый пранк, где он еще раз выдает себя за популярного бойца UFC. На этот раз его целью стали жители Нью-Йорка.
Второй розыгрыш также был посвящен МакГрегору и предстоящему бою с Флойдом Мейвезером, который состоится 26 августа.
«Конор, второе мы видео посвящаем тебе, предстоящему твоему бою. Мы верим в твою победу, мы за тебя!» — говорит Бадургов.
Как и жители Лос Анджелеса, люди в Нью-Йорке приняли Бадургова за МакГрегора.
Одним из мест, где Бадургов встретился с фанатами, стал Таймс-сквер. Его машину быстро окружила толпа поклонников, которые делали снимки со «знаменитым» спортсменом.
«Там по любому было свыше 10 тысяч. Всю машину окружили. Я голос сорвал, я так орал», — делится впечатлениями блогер.
Все время машину с «казахским МакГрегором» сопровождала полиция, которая обеспечивала порядок.
По словам Бадургова, его второй пранк прошел лучше, чем первый.
«Я такого не ожидал. Я ожидал уровня Лос-Анджелеса, но здесь мы все рекорды побили. Пранк в Нью-Йорке в десять раз больше Лос-Анджелеса. Мы просто взорвали», — подвел итоги пранкер.
Ислам Бадургов — казахский спортсмен и блогер. Он стал известным благодаря своей внешней схожести с Конором МакГрегором. Первое представление он разыгрывал в Лос-Анджелесе, местные жители тогда приняли его за самого бойца UFC.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.