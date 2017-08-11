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«Казахский МакГрегор» снова разыграл фанатов ирландского бойца


«Казахский МакГрегор» снова разыграл фанатов ирландского бойца

Конор МакГрегорБлогер и лидер воркаут движения Казахстана Ислам Бадургов вновь вошел в образ ирландского бойца боев без правил Конора МакГрегора. На этот раз он разыграл жителей Нью-Йорка.

Бадургов опубликовал новый пранк, где он еще раз выдает себя за популярного бойца UFC. На этот раз его целью стали жители Нью-Йорка.

Второй розыгрыш также был посвящен МакГрегору и предстоящему бою с Флойдом Мейвезером, который состоится 26 августа.

«Конор, второе мы видео посвящаем тебе, предстоящему твоему бою. Мы верим в твою победу, мы за тебя!» — говорит Бадургов.




Как и жители Лос Анджелеса, люди в Нью-Йорке приняли Бадургова за МакГрегора.

Одним из мест, где Бадургов встретился с фанатами, стал Таймс-сквер. Его машину быстро окружила толпа поклонников, которые делали снимки со «знаменитым» спортсменом.

«Там по любому было свыше 10 тысяч. Всю машину окружили. Я голос сорвал, я так орал», — делится впечатлениями блогер.

Все время машину с «казахским МакГрегором» сопровождала полиция, которая обеспечивала порядок.

По словам Бадургова, его второй пранк прошел лучше, чем первый.

«Я такого не ожидал. Я ожидал уровня Лос-Анджелеса, но здесь мы все рекорды побили. Пранк в Нью-Йорке в десять раз больше Лос-Анджелеса. Мы просто взорвали», — подвел итоги пранкер.

Ислам Бадургов — казахский спортсмен и блогер. Он стал известным благодаря своей внешней схожести с Конором МакГрегором. Первое представление он разыгрывал в Лос-Анджелесе, местные жители тогда приняли его за самого бойца UFC.

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