Сторонники Текебаева прекратили голодовку из-за недопуска политика к сдаче теста по госязыку



Сторонники Текебаева объявили голодовку с требованием допустить политика к экзамну по госязыку



Выборы-2017: ЦИК не допустил Текебаева к сдаче теста по госязыку



Один из членов партии «Ата Мекена» Айбек Султанкулов сообщил об этом в интервью изданию «Азаттык». По его словам, сторонники Текебаева попробуют другие меры.«Голодовку мы прекратили. Она не дала никаких результатов. ЦИК не допустил Текебаева к экзамену по госязыку. Теперь мы будем предпринимать другие меры», — сказал Султанкулов.Голодовка началась 31 июля, в ней участвовали пять человек — брат и племянник Текебаева и несколько членов партии «Ата Мекен», которую возглавляет политик.Голодовка проходила в бишкекском штабе «Ата-Мекена». Сторонники политика заявили об акции на пресс-конференции 27 июля после того, как Центризбирком не обеспечил условия для Текебаева по сдаче экзамена по госязыку.Омурбек Текебаев — один из кандидатов в президенты на предстоящих выборах, который находится под следствием по обвинению в коррупции. Сдача теста на знание кыргызского языка — обязательное условие для регистрации в качестве кандидата.Верховный суд 8 августа постановил, что Центризбирком «должен принять меры» для обеспечения гражданских прав Текебаева, который не мог сдать тестирование. Но Центризбирком 10 августа решил не допускать политика к сдаче экзамена.Адвокат политика Канатбек Азиз назвал это «ожидаемым решением». «При нынешней власти, системе, шансы на участие Текебаева в президентской гонке нулевые», — сказал Азиз.Омурбек Текебаев находится в СИЗО с февраля 2017 года. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве. По версии следствия, Текебаев получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского и взамен обещал ему доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».Политик и его сторонники называют дело политическим заказом с целью не дать ему участвовать в выборах.

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