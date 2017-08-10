Кыргызстан потерял одну позицию в рейтинге ФИФА и занял 128-ю строчку

Фото: официальный сайт президента КыргызстанаПо итогам июля, подопечные Александра Крестинина заняли 128-ю строчку мирового рейтинга, опустившись на одну позицию по сравнению с июнем.За отчетный период сборная не проводила официальных встреч, которые могли бы повлиять на положение в рейтинге.В августе сборная Кыргызстана сыграет товарищеский матч против Узбекистана.По итогам встречи будет сформирован окончательный состав на игру против Мьянмы. Результаты не будут учитываться в рейтинге ФИФА, так как матч проводится вне дат, по обоюдному согласию участвующих сторон.Игра против сборной Узбекистана пройдет в Ташкенте 25 августа. Матч контрольный и будет проводиться в преддверии игры отборочного этапа Кубка Азии-2019 против сборной Мьянмы, которая пройдет в Бишкеке 5 сентября.Соперники Кыргызстана по отборочному раунду Кубка Азии-2019 расположились на следующих позициях: Индия на 97-ом месте (-1 строчка рейтинга), Мьянма на 157-ом и Макао на 183-ом (-1).В рейтинге стран Азиатской футбольной конфедерации Кыргызстан занял 20-е место (248 очков). Лидером в регионе по-прежнему остается Иран, в активе которого 893 очка.Командой месяца по версии ФИФА стала сборная Намибии, которой удалось подняться сразу на 20 позиций и занять 136-е место. Хуже всех себя показала сборная Кюрасао, которая опустилась в мировом рейтинге на 18 позиций.В первой десятке рейтинга ФИФА также произошли небольшие изменения. На первом месте обладателей Кубка конфедераций сборную Германии сменила Бразилия. Следом за ней расположились Германия, Аргентина, Швейцария и Польша.Португалия опустилась на две строчки и стала шестой. Сборная Чили сохранила за собой седьмое место. Далее идут Колумбия и Бельгия, а десятку замкнула сборная Франции.Рейтинг сборных ФИФА — система, позволяющая определить относительный показатель силы команды в текущий момент времени. Он обновляется каждый месяц.Система начисления очков — нефиксированная и зависит от многих факторов: силы сборной-соперника, места в текущем рейтинге ФИФА, коэффициента важности матча и так далее.

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