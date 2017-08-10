Авторизация
 
  • 15:47 – Вальтер Соломенцев раскрыл правду о своей бывшей жене 
  • 15:46 – Нелли Ермолаева хочет открыть собственный салон 
  • 15:37 – Выборы-2017: ЦИК не допустил Текебаева к сдаче теста на знание госязыка 
  • 15:27 – Оля Полякова примерила образ спасательницы Малибу (фото) 


Кыргызстан потерял одну позицию в рейтинге ФИФА и занял 128-ю строчку


Фото: официальный сайт президента КыргызстанаВ июльском рейтинге Международной федерации футбола Кыргызстан занял 128-е место. Национальная сборная опустилась на одну позицию, по сравнению с июньским рейтингом.

По итогам июля, подопечные Александра Крестинина заняли 128-ю строчку мирового рейтинга, опустившись на одну позицию по сравнению с июнем.

За отчетный период сборная не проводила официальных встреч, которые могли бы повлиять на положение в рейтинге.

В августе сборная Кыргызстана сыграет товарищеский матч против Узбекистана.

По итогам встречи будет сформирован окончательный состав на игру против Мьянмы. Результаты не будут учитываться в рейтинге ФИФА, так как матч проводится вне дат, по обоюдному согласию участвующих сторон.

Игра против сборной Узбекистана пройдет в Ташкенте 25 августа. Матч контрольный и будет проводиться в преддверии игры отборочного этапа Кубка Азии-2019 против сборной Мьянмы, которая пройдет в Бишкеке 5 сентября.

Соперники Кыргызстана по отборочному раунду Кубка Азии-2019 расположились на следующих позициях: Индия на 97-ом месте (-1 строчка рейтинга), Мьянма на 157-ом и Макао на 183-ом (-1).

В рейтинге стран Азиатской футбольной конфедерации Кыргызстан занял 20-е место (248 очков). Лидером в регионе по-прежнему остается Иран, в активе которого 893 очка.

Командой месяца по версии ФИФА стала сборная Намибии, которой удалось подняться сразу на 20 позиций и занять 136-е место. Хуже всех себя показала сборная Кюрасао, которая опустилась в мировом рейтинге на 18 позиций.

В первой десятке рейтинга ФИФА также произошли небольшие изменения. На первом месте обладателей Кубка конфедераций сборную Германии сменила Бразилия. Следом за ней расположились Германия, Аргентина, Швейцария и Польша.

Португалия опустилась на две строчки и стала шестой. Сборная Чили сохранила за собой седьмое место. Далее идут Колумбия и Бельгия, а десятку замкнула сборная Франции.

Рейтинг сборных ФИФА — система, позволяющая определить относительный показатель силы команды в текущий момент времени. Он обновляется каждый месяц.

Система начисления очков — нефиксированная и зависит от многих факторов: силы сборной-соперника, места в текущем рейтинге ФИФА, коэффициента важности матча и так далее.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264672-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3800
-0.04%
81.3238
-0.13%
1.1577
+0.02%
0.2085
-0.19%