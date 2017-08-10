Авторизация
 
  • 15:47 – Вальтер Соломенцев раскрыл правду о своей бывшей жене 
  • 15:46 – Нелли Ермолаева хочет открыть собственный салон 
  • 15:37 – Выборы-2017: ЦИК не допустил Текебаева к сдаче теста на знание госязыка 
  • 15:27 – Оля Полякова примерила образ спасательницы Малибу (фото) 


Выборы-2017: ЦИК не допустил Текебаева к сдаче теста на знание госязыка


Рабочая группа Центризбиркома не разрешила оппозиционеру Омурбеку Текебаеву сдать тест на знание кыргызского языка. Без сдачи теста Текебаев не сможет участвовать в президентских выборах.

На заседании Центральной комиссии по выборам 10 августа, рабочая группа решила не допускать оппозиционера и кандидата в президенты Омурбека Текебаева к сдаче теста на знание кыргызского языка.





https://www.facebook.com/100008856543162/videos/1716761268629075/

ЦИКовщина лишила Омурбека Текебаева возможности пройти "Кыргызтест"!Против этого проголосовали: Гульнара Джурабаева, Атыр Абдрахматова и Назарали Арипов!P.S. Мое им почтение!

Posted by Kanatbek Aziz on Thursday, August 10, 2017


Сдача теста — обязательное условия для регистрации в качестве кандидата на пост президента. ЦИК ранее назначил дату теста Текебаева на 10 августа.

Против допуска политика на экзамен проголосовали девять членов рабочей группы, за — трое: Гульнара Джурабаева, Атыр Абдрахматова и Назарали Арипов.

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева заявила, что обязанность ЦИК — «предоставлять равные права всем кандидатам».

«Текебаев — подсудимый, но еще не осужден, поэтому он не может быть лишен права сдать тест», — сказала Джурабаева.

На заседании она также предлагала Госкомитету нацбезопасности создать условия Текебаеву для сдачи теста.

Бездействие ЦИКа в отношении Текебаева

Межрайонный суд Бишкека 7 августа признал, что ЦИК бездействовал в вопросе по допуску кандидатов в президенты, находящихся под следствием, к сдаче теста на знание кыргызского языка.

В свою очередь, ЦИК подал кассационную жалобу в Верховный суд, однако и Верховный суд оставил решение Межрайонного суда в силе, постановив Центризбирком к принятию мер для «обеспечения гражданских прав» Текебаева.

Ранее Центризбирком и Первомайский районный суд не смогли определиться, кто должен обеспечить явку Текебаева на экзамен.

Суд постановил ЦИКу принять меры в обеспечении гражданских прав Текебаева, однако ЦИК посчитал, что это должен сделать суд.

Омурбек Текебаев — один из кандидатов в президенты на предстоящих президентских выборах в октябре этого года. Оппозиционер находится в СИЗО с февраля 2017 года.

Его обвиняют в коррупции и мошенничестве. По версии следствия, Текебаев получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского и взамен обещал ему доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Политик и его сторонники называют дело политическим заказом с целью не дать ему участвовать в выборах. Текебаев один из главных критиков политики президента Атамбаева и референдума 2016 года.

Соавтор: Алтынай Дуйшоналиева

По теме:


  • Суд постановил, чтобы ЦИК не бездействовал в отношении Текебаева

  • ЦИК обжалует претензии о бездействии в допуске Текебаева к тесту по госязыку

  • Выборы-2017: Ни суд, ни ЦИК не знают, как Текебаев будет сдавать экзамен по госязыку

  • Сторонники Текебаева объявили голодовку с требованием допустить политика к экзамену по госязыку


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264671-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3800
-0.04%
81.3238
-0.13%
1.1577
+0.02%
0.2085
-0.19%