Выборы-2017: ЦИК не допустил Текебаева к сдаче теста на знание госязыка

Рабочая группа Центризбиркома не разрешила оппозиционеру Омурбеку Текебаеву сдать тест на знание кыргызского языка. Без сдачи теста Текебаев не сможет участвовать в президентских выборах.
На заседании Центральной комиссии по выборам 10 августа, рабочая группа решила не допускать оппозиционера и кандидата в президенты Омурбека Текебаева к сдаче теста на знание кыргызского языка.
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ЦИКовщина лишила Омурбека Текебаева возможности пройти "Кыргызтест"!Против этого проголосовали: Гульнара Джурабаева, Атыр Абдрахматова и Назарали Арипов!P.S. Мое им почтение!
Posted by Kanatbek Aziz on Thursday, August 10, 2017
Сдача теста — обязательное условия для регистрации в качестве кандидата на пост президента. ЦИК ранее назначил дату теста Текебаева на 10 августа.
Против допуска политика на экзамен проголосовали девять членов рабочей группы, за — трое: Гульнара Джурабаева, Атыр Абдрахматова и Назарали Арипов.
Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева заявила, что обязанность ЦИК — «предоставлять равные права всем кандидатам».
«Текебаев — подсудимый, но еще не осужден, поэтому он не может быть лишен права сдать тест», — сказала Джурабаева.
На заседании она также предлагала Госкомитету нацбезопасности создать условия Текебаеву для сдачи теста.Бездействие ЦИКа в отношении Текебаева
Межрайонный суд Бишкека 7 августа признал, что ЦИК бездействовал в вопросе по допуску кандидатов в президенты, находящихся под следствием, к сдаче теста на знание кыргызского языка.
В свою очередь, ЦИК подал кассационную жалобу в Верховный суд, однако и Верховный суд оставил решение Межрайонного суда в силе, постановив Центризбирком к принятию мер для «обеспечения гражданских прав» Текебаева.
Ранее Центризбирком и Первомайский районный суд не смогли определиться, кто должен обеспечить явку Текебаева на экзамен.
Суд постановил ЦИКу принять меры в обеспечении гражданских прав Текебаева, однако ЦИК посчитал, что это должен сделать суд.
Омурбек Текебаев — один из кандидатов в президенты на предстоящих президентских выборах в октябре этого года. Оппозиционер находится в СИЗО с февраля 2017 года.
Его обвиняют в коррупции и мошенничестве. По версии следствия, Текебаев получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского и взамен обещал ему доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».
Политик и его сторонники называют дело политическим заказом с целью не дать ему участвовать в выборах. Текебаев один из главных критиков политики президента Атамбаева и референдума 2016 года.Соавтор: Алтынай ДуйшоналиеваПо теме:
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