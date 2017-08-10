Эпос «Манас» впервые перевели на турецкий язык

В Стамбуле прошла презентация кыргызского эпоса «Манас» на турецком языке. Эпос перевели на турецкий язык впервые. Экземпляры книг вручили мэру Стамбула Кадыру Топбаши.
Эпос «Манас» переводился на турецкий язык в течение 8 месяцев. За основу перевода взяли версию известного манасчи Сагымбая Орозбакова.
На презентации перевода выступил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что эпос «Манас» — достояние всего тюркского мира, в котором говорится об «особо тесной связи» тюркоязычных народов.
«В среде тюркоязычных народов кыргызы могут с гордостью говорить, что внесли в мировую культуру такой вклад как эпос «Манас» и произведения всемирно известного писателя Чынгыза Айтматова», — сказал Жээнбеков.
Жээнбеков вручил один из экземпляров эпоса мэру Стамбула Кадыру Топбаши, а также передал экземпляр для вручения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
В августе в стамбульском парке был установлен памятник Манасу Великодушному.
Профинансировал изготовление и установку монумента один из кыргызстанцев, проживающих в Стамбуле.
«Манас» — крупнейший кыргызский эпос. Он включен в список культурного наследия человечества, а также в Книгу рекордов Гиннеса как «самый объемный эпос в мире».
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