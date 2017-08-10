Эпос «Манас» впервые перевели на турецкий язык



Турция: Стамбульский парк украсила статуя Манаса



Эпос «Манас» переводился на турецкий язык в течение 8 месяцев. За основу перевода взяли версию известного манасчи Сагымбая Орозбакова.На презентации перевода выступил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что эпос «Манас» — достояние всего тюркского мира, в котором говорится об «особо тесной связи» тюркоязычных народов.«В среде тюркоязычных народов кыргызы могут с гордостью говорить, что внесли в мировую культуру такой вклад как эпос «Манас» и произведения всемирно известного писателя Чынгыза Айтматова», — сказал Жээнбеков.Жээнбеков вручил один из экземпляров эпоса мэру Стамбула Кадыру Топбаши, а также передал экземпляр для вручения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.В августе в стамбульском парке был установлен памятник Манасу Великодушному.Профинансировал изготовление и установку монумента один из кыргызстанцев, проживающих в Стамбуле.«Манас» — крупнейший кыргызский эпос. Он включен в список культурного наследия человечества, а также в Книгу рекордов Гиннеса как «самый объемный эпос в мире».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264670-news.html