Расшифровка ссоры бывшего и действующего мэров Балыкчы

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Осторожно ненормативная лексика (+18).Компромат на мэра Балыкчы в виде телефонного разговора между нынешним мэром Алмаз Мамбетовым и прежним мэром Сатыбек Шамшудиновым. По словам местных жителей Алмаз Мамбетов является кадром Сооронбая Жээнбекова и одногрупником Сапара Исакова.#компрkg #сдпк



Posted by БеспределKG on Monday, August 7, 2017





Бывший и нынешний мэр Балыкчы поссорились матом по телефону



По словам Шамшудинова, конфликт начался из-за того, что он попросил Мамбетова предоставить годовой отчет о проделанной работе — мэру не понравилось эта просьба и он начал угрожать матом.Алмаз Мамбетов пока никак не прокомментировал инцидент.Оригинал видео:Расшифровка с переводом:Алмаз Мамбетов: Сатыбек Шамшудинович…Сатыбек Шамшудинов: Алмаз, что ты говоришь?А.М.: Не еби мне мозги!С.Ш.: Перестань материться!А.М.: Выебу, блять. Все вы умрете.С.Ш.: Алмаз, ты, чтобы убить меня, не дорос еще.А.М.: Байкеша…С.Ш.: Алмаз, ты — мэр города! Так нельзя делать!А.М.: Байке, блять, что я вам сделал такого? Скажите, что я вам сделал такого?С.Ш.: Кто сказал тебе, что я поставил подпись?А.М.: Байке, блять, документ с вашей подписью ко мне на WhatsApp пришел!С.Ш.: Пусть и пришел, но почему ты материшься?А.М.: Не, байке, скажите, что с вами?С.Ш.: Ну, что с тобой случилось?А.М.: Э, заебал ты, блять, долбоеб! Очко сожми!С.Ш.: Я тебе покажу, кто такой чмо! Где ты?А.М.: Придешь — подходи, заебал ты.С.Ш.: Я до тебя дойду, блятьА.М.: А я жопу твою порву, блятьС.Ш.: Куда я ставлю подпись — это мои проблемы.А.М.: Э, долбоеб, подходи! Мы сейчас с тобой поговорим.С.Ш.: Давай, скажи, где ты находишься, я подойду.А.М.: Я в Чок-Тале нахожусь. Подходи, я порву твою жопу сейчас, сука нахуй. Чмо, блять. Я как байкешку вас уважал. Почему вы так делаете? Что за хуйня? Сатыбек байке, я вас уважаю. Почему вы так делаете? Что за хуйня? Уважаю, бля, нахуй.С.Ш.: Алмаз, успокойся, ты что?А.М.: Сатыбек байке! Почему вы так делаете? Я вас уважал, а все говорят, что вы подписали… Байке, я вас пиздец уважал как братана, блять. А потом мне сказали, что поставил подпись Сатыбек байке. Сатыбек байке, вот пиздец мне было плохо, вот неужели вот этот братан меня сдал.С.Ш.: Ну, тогда почему ты угрожаешь, сказав, что сделал это, сделал то? Зачем судом мне угрожаешь? Ты же говорил [вице-мэру Мухтару] Джаналиеву, что подашь на меня в суд? Говорил об этом?А.М.: Да, я говорил, но не подал же!С.Ш.: Почему ты моим недоброжелателям об этом говоришь?А.М.: Байке, я же в суд не подал на вас!С.Ш.: Ты же говорил об этом Джаналиеву, а он мне и сказал, что ты на меня подаешь в суд.А.М.: (кричит) Блять, я же говорю тебе, что сказал ему, ты заебал!С.Ш.: Почему ты мне об этом не сказал? Если бы ты мне напрямую сказал, мы бы решили бы этот вопрос.А.М.: Сатыбек байке, да, я говорил, но в суд же я не подал!С.Ш.: Надо было прямо мне сказать, мы бы с тобой сами разобрались.А.М.: Сатыбек байке, я вас никогда в жизни не сдам, блять. Об этом нужно было отправить на почту.С.Ш.: Если бы ты хоть раз сказал бы мне, что такое происходит, я же постоянно на связи, правильно?А.М.: Сатыбек байке, я вас никогда не сдам, не продам, если даже я ему и сказал, но на эту тему я ничего не отправлю.С.Ш.: Из-за этого я рассердился и сказал: “Ай, ты что, что он мне еще и угрожает”.А.М.: Байке, а так, если хотите, блять, по плохому, поехали тогда.С.Ш.: Так, Алмаз, если надо будет, то давай, пожалуйста.А.М.: Я вас выебу, отвечаю, выебу нахуй, блять. Выебу через суд, не я буду ебать, а суд выебет. А так в этом месте я вас не сдавал.С.Ш.: Я просто одно хочу услышать. Ты же сказал ему об этом? Я вот это хочу услышать.А.М.: Сатыбек байке, я говорил ему, но вас же я не сдал. Я того же Идириса, того же Шергазы принял их на работу. Я же Шергазы не говорил, чтобы он вас сдал. Я никогда вас не сдам.С.Ш.: Мне сказали, что он [непонятно о ком идет речь] сказал Шергазы и дал ему задание.А.М.: Байке, я при нем [непонятно о ком идет речь] дал задание и при нем же вызвал Шергазы и сказал ему, чтобы он остановился.С.Ш.: Если бы ты мне об этом тоже сказал, я бы тоже сам, если надо будет, согласился бы на суд.А.М.: Сатыбек байке, вот честно, да, байкеша, вы для меня байкеша, я вас пиздец как уважаю, говорю, байке, потом блять в какую-то хуйню вмешиваетесь, и такую хуйню подписали. Я думаю, что это неправильно.С.Ш.: Алмаз, там говорилось о том, чтобы ты сдал отчет. Я тоже отчеты сдавал, ты чего боишься?А.М.: Отчет я сдам, байке, но просто вы просто должны были сказать, что этот парень [говорит о себе] работает и должны были их нахуй послать. Блять, я был бы вам благодарен как собака.С.Ш.: Но я сказал, что ты работаешь, сказал, чтоб ты сдал отчет. Сказал, чтобы ты сдал. Что тут криминального? Я же тебе ничего не сделал криминального.А.М.: Нет, байке, просто вы как старший человек, как бывший мэр, вы могли бы там сказать: “Долбоебы, очко сожмите!” Сатыбек байке, вот я на вас смотрел — вот неужели Сатыбек байке такой. Я с другими даже и не разговариваю, посылаю нахуй просто. Байке, блин, вот из-за вас мне как собаке плохо было. Мне очень было обидно. Мне похуй на всех. Акулуев, Макулуев, передайте им. Так и скажите, что я [мэр] так и передал. Очко сожмите. Их руки и ноги затолкаю в жопу, утоплю в озере, вот так и убью. Пошлите их нахуй просто! Нет, так и скажите: “Я вас всех выебу нахуй, долбоебы! Чмо вы все, выебу всех, нахуй блять”. Я от вас не ожидал такого, байке! Я вас уважал как байке! Запрос, который вы отправляли, есть в законе. Там сказано, кто отправил запрос — тот и предъявляет претензию. Но я об этом сказал Шергазы: “Все, остановись”. Сагын байке тоже сказал мне: “Сатыбек — мой друг, одноклассник”. Я сказал: “Все, разговоров нет”. Сказал, что ничего не скажу больше. Просто байке, немножко по сторонам оглядывайтесь. А те долбоебы, Акулуев, я ему лично позвоню, чтобы Акатов Марат, Акулуев, там хуй его знает, кто там, 30 человек. Вот этим 30 людям позвоните и скажите, что я выебу всех. Выебу в жопу, пидарасы вы, блять, все. Гандоны, нахуй блять. Э, вы вообще не думайте, сигейн, блять, что балыкчинские, и я тоже балыкчинский! И я выебу вас всех в жопу, нахуй блять, слышите?С.Ш.: Ай, Алмаз! Не матерись! Ты ответишь за матерные слова.А.М.: Э, слышишь, не еби мне мозги. Слышишь, блять? Сатыбек Шамудинович, я вас знал как братана, а вы за моей спиной играете, нахуй блять! Я вас всех выебу! Не ебите мне мозги, слышите? Кто вы такие, балыкчинские? Не ебите мне мозги, я сейчас балыкчинский. Я — мэр, нахуй блять. Я всех вас выебу, если надо будет. Ничего не говорите, блять. Давай, нахуй, блять. Не давай, а давай нахуй блять. Чмо, блять.

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