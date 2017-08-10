«Алмаз, ты, чтоб убить меня, не дорос еще»: Диалог бывшего и действующего мэров Балыкчы

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Осторожно ненормативная лексика (+18).Компромат на мэра Балыкчы в виде телефонного разговора между нынешним мэром Алмаз Мамбетовым и прежним мэром Сатыбек Шамшудиновым. По словам местных жителей Алмаз Мамбетов является кадром Сооронбая Жээнбекова и одногрупником Сапара Исакова.#компрkg #сдпк



Posted by БеспределKG on Monday, August 7, 2017





Бывший и нынешний мэр Балыкчы поссорились матом по телефону



По словам Шамшудинова, конфликт начался из-за того, что он подписал требование к мэру предоставить годовой отчет о проделанной работе — Мамбетову не понравилась эта просьба. Он позвонил экс-мэру и в грубой форме потребовал объяснений.Ранее, Мамбетов угрожал судом в отношении Шамшудинова. В свою очередь, Шамшудинов возмутился тем, что Мамбетов не высказал ему свои претензии лично.Комиссия по этике приступила к анализу аудиозаписи. Алмаз Мамбетов пока никак не прокомментировал инцидент.Оригинал видео:Расшифровка с переводом:Сатыбек Шамшудинович…Алмаз, что ты говоришь?Не еби мне мозги!Перестань материться!Выебу, блять. Все вы умрете.Алмаз, ты, чтобы убить меня, не дорос еще.Байкеша…Алмаз, ты — мэр города! Так нельзя делать!Байке, блять, что я вам сделал такого? Скажите, что я вам сделал такого?Кто сказал тебе, что я поставил подпись?Байке, блять, документ с вашей подписью ко мне на WhatsApp пришел!Пусть и пришел, но почему ты материшься?Не, байке, скажите, что с вами?Ну, что с тобой случилось?: Э, заебал ты, блять, долбоеб! Очко сожми!Я тебе покажу, кто такой чмо! Где ты?Придешь — подходи, заебал ты.Я до тебя дойду, блятьА я жопу твою порву, блятьКуда я ставлю подпись — это мои проблемы.Э, долбоеб, подходи! Мы сейчас с тобой поговорим.Давай, скажи, где ты находишься, я подойду.Я в Чок-Тале нахожусь. Подходи, я порву твою жопу сейчас, сука нахуй. Чмо, блять. Я как байкешку вас уважал. Почему вы так делаете? Что за хуйня? Сатыбек байке, я вас уважаю. Почему вы так делаете? Что за хуйня? Уважаю, бля, нахуй.Алмаз, успокойся, ты что?Сатыбек байке! Почему вы так делаете? Я вас уважал, а все говорят, что вы подписали… Байке, я вас пиздец уважал как братана, блять. А потом мне сказали, что поставил подпись Сатыбек байке. Сатыбек байке, вот пиздец мне было плохо, вот неужели вот этот братан меня сдал.Ну, тогда почему ты угрожаешь, сказав, что сделал это, сделал то? Зачем судом мне угрожаешь? Ты же говорил [вице-мэру Мухтару] Джаналиеву, что подашь на меня в суд? Говорил об этом?Да, я говорил, но не подал же!Почему ты моим недоброжелателям об этом говоришь?Байке, я же в суд не подал на вас!Ты же говорил об этом Джаналиеву, а он мне и сказал, что ты на меня подаешь в суд.(кричит) Блять, я же говорю тебе, что сказал ему, ты заебал!Почему ты мне об этом не сказал? Если бы ты мне напрямую сказал, мы бы решили бы этот вопрос.Сатыбек байке, да, я говорил, но в суд же я не подал!Надо было прямо мне сказать, мы бы с тобой сами разобрались.Сатыбек байке, я вас никогда в жизни не сдам, блять. Об этом нужно было отправить на почту.Если бы ты хоть раз сказал бы мне, что такое происходит, я же постоянно на связи, правильно?Сатыбек байке, я вас никогда не сдам, не продам, если даже я ему и сказал, но на эту тему я ничего не отправлю.Из-за этого я рассердился и сказал: “Ай, ты что, что он мне еще и угрожает”.Байке, а так, если хотите, блять, по плохому, поехали тогда.Так, Алмаз, если надо будет, то давай, пожалуйста.Я вас выебу, отвечаю, выебу нахуй, блять. Выебу через суд, не я буду ебать, а суд выебет. А так в этом месте я вас не сдавал.Я просто одно хочу услышать. Ты же сказал ему об этом? Я вот это хочу услышать.Сатыбек байке, я говорил ему, но вас же я не сдал. Я того же Идириса, того же Шергазы принял их на работу. Я же Шергазы не говорил, чтобы он вас сдал. Я никогда вас не сдам.Мне сказали, что он [непонятно о ком идет речь] сказал Шергазы и дал ему задание.Байке, я при нем [непонятно о ком идет речь] дал задание и при нем же вызвал Шергазы и сказал ему, чтобы он остановился.Если бы ты мне об этом тоже сказал, я бы тоже сам, если надо будет, согласился бы на суд.Сатыбек байке, вот честно, да, байкеша, вы для меня байкеша, я вас пиздец как уважаю, говорю, байке, потом блять в какую-то хуйню вмешиваетесь, и такую хуйню подписали. Я думаю, что это неправильно.Алмаз, там говорилось о том, чтобы ты сдал отчет. Я тоже отчеты сдавал, ты чего боишься?Отчет я сдам, байке, но просто вы просто должны были сказать, что этот парень [говорит о себе] работает и должны были их нахуй послать. Блять, я был бы вам благодарен как собака.Но я сказал, что ты работаешь, сказал, чтоб ты сдал отчет. Сказал, чтобы ты сдал. Что тут криминального? Я же тебе ничего не сделал криминального.Нет, байке, просто вы как старший человек, как бывший мэр, вы могли бы там сказать: “Долбоебы, очко сожмите!” Сатыбек байке, вот я на вас смотрел — вот неужели Сатыбек байке такой. Я с другими даже и не разговариваю, посылаю нахуй просто. Байке, блин, вот из-за вас мне как собаке плохо было. Мне очень было обидно. Мне похуй на всех. Акулуев, Макулуев, передайте им. Так и скажите, что я [мэр] так и передал. Очко сожмите. Их руки и ноги затолкаю в жопу, утоплю в озере, вот так и убью. Пошлите их нахуй просто! Нет, так и скажите: “Я вас всех выебу нахуй, долбоебы! Чмо вы все, выебу всех, нахуй блять”. Я от вас не ожидал такого, байке! Я вас уважал как байке! Запрос, который вы отправляли, есть в законе. Там сказано, кто отправил запрос — тот и предъявляет претензию. Но я об этом сказал Шергазы: “Все, остановись”. Сагын байке тоже сказал мне: “Сатыбек — мой друг, одноклассник”. Я сказал: “Все, разговоров нет”. Сказал, что ничего не скажу больше. Просто байке, немножко по сторонам оглядывайтесь. А те долбоебы, Акулуев, я ему лично позвоню, чтобы Акатов Марат, Акулуев, там хуй его знает, кто там, 30 человек. Вот этим 30 людям позвоните и скажите, что я выебу всех. Выебу в жопу, пидарасы вы, блять, все. Гандоны, нахуй блять. Э, вы вообще не думайте, сигейн, блять, что балыкчинские, и я тоже балыкчинский! И я выебу вас всех в жопу, нахуй блять, слышите?Ай, Алмаз! Не матерись! Ты ответишь за матерные слова.Э, слышишь, не еби мне мозги. Слышишь, блять? Сатыбек Шамудинович, я вас знал как братана, а вы за моей спиной играете, нахуй блять! Я вас всех выебу! Не ебите мне мозги, слышите? Кто вы такие, балыкчинские? Не ебите мне мозги, я сейчас балыкчинский. Я — мэр, нахуй блять. Я всех вас выебу, если надо будет. Ничего не говорите, блять. Давай, нахуй, блять. Не давай, а давай нахуй блять. Чмо, блять.

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