СДПК не будет исключать из партии депутата Мусабекову до решения суда

СДПК не будет отстранять депутата Жылдыз Мусабекову из-за конфликта с журналисткой Упель Анаркуловой до конца судебного разбирательства. Мусабекова заявила, что докажет свою невиновность в суде.
На заседании СДПК 9 августа члены политсовета решили не отстранять от должности депутата Жылдыз Мусабекову до решения суда. На заседании отметили, что конфликт депутата с журналисткой издания «Алиби» Упель Анаркуловой плохо отразился на репутации партии и самой Мусабековой.
Мусабекова на заседании заявила, что докажет свою невиновность в суде.
«Политсоветом принято к сведению заявление Жылдыз Мусабековой о том, что она докажет в суде, что опубликованная информация является некорректным монтажом, и будет добиваться справедливости в гражданско-правовом порядке», — заявили в пресс-службе СДПК.
Журналистка издания «Алиби» Упель Анаркулова 2 мая опубликовала аудиозапись, где ей угрожала депутат СДПК Жылдыз Мусабекова. На записи депутат говорила, что «выровняет ей лицо» и «подложит под 10 мужчин».
Разговор случился после публикации статьи Анаркуловой о том, что Мусабекова «крышует» акима Тонского района Иссык-Кульской области.
Анаркулова написала заявление в Генпрокуратуру 12 мая. Мусабекова в ответ заявила, что запись смонтирована.
Депутаты СДПК провели несколько заседаний по обсуждению этого инцидента, но сама Мусабекова пропустила все заседания.
Ранее лидер фракции Иса Омуркулов обещал рассмотреть инцидент между депутатом и журналистом до выхода парламента на каникулы. Отсутствие Мусабековой на заседаниях он объяснил тем, что она болеет.
Однако несмотря на «болезнь», в перерывах между заседаниями Мусабекова ездила в Нарын и посещала пленарные заседания парламента.По теме:
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