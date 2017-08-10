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Троих кыргызстанцев осудили за подготовку терактов


Суд приговорил троих кыргызстанцев к тюремным срокам от 12 до 15 лет по статьям, связанным с экстремизмом. По версии спецслужб, осужденные готовили теракты на территории Кыргызстана.

Баткенский областной суд приговорил троих кыргызстанцев к тюремным срокам от 12 до 15 лет в колонии усиленного режима.

Суд признал их виновными по статьям «Приготовление к разбою», «Наемничество», «Незаконное приобретение, «Передача, сбыт, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов», «Подделка документов» и «Возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды».

По версии спецслужб, осужденные состояли в террористической организации ИГИЛ, прошли боевую подготовку в Сирии и Иране, после чего были переброшены в Кыргызстан для совершения серии терактов.

Оперативники обнаружили у осужденных автомат Калашникова, ручные гранаты, боеприпасы различного калибра, средства связи, литературу террористического и экстремистского содержания.

В Кыргызстане за организацию теракта назначено наказание в виде пожизненного тюремного заключения или срока от 18 до 20 лет.

По официальным данным, в боевых конфликтах в Сирии и Ираке участвуют более 500 кыргызстанцев. В тюрьмах Кыргызстана за терроризм и экстремизм отбывают наказание 185 человек.

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