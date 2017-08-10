Россия передала Кыргызстану два военно-транспортных самолета



Россия усилит военные базы в Кыргызстане и Таджикистане



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Военная техника была передана в рамках соглашения между президентами двух стран. Заместитель министра обороны России Александр Фомин утверждает, что российская сторона и дальше будет укреплять отношения с Кыргызстаном.«Наши дружеские и союзнические отношения являются залогом стабильности и мира в Центральной Азии. Кыргызстан всегда может рассчитывать на нашу поддержку. Вооруженные силы наших стран всегда должны быть готовы к развитию любого сценария, в том числе негативного», — сказал Фомин.Кроме самолетов и оборудования для их эксплуатации, также будут переданы запчасти, расходные материалы и учебные пособия для военнослужащих Кыргызстана.Начальник Генштаба кыргызских Вооруженных сил Раимберди Дуйшенбиев заявил, что новые самолеты повысят возможности армии в перевозке грузов и личного состава.«Это лишь часть неоценимой помощи. Будут еще поставки», — сказал Дуйшенбиев.Кроме того, Россия поможет восстановить инфраструктуру аэродрома в Канте. Там планируется создать военно-транспортное звено ВВС Кыргызстана, где кыргызские и российские летчики будут совместно выполнять военные задачи.Россия и Кыргызстан заключили договор о создании в Канте авиационной базы в 2003 году. Одной из главных задач базы было размещение российских военных для обеспечения безопасности в регионе.В декабре 2016 года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что после окончания срока договора, российские военные «должны уйти» из страны. По его словам, республика должна опираться на «собственные военные силы».Срок действия договора о предоставлении авиабазы российским военным истекает в 2018 году.

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