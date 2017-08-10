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Джалал-Абад: В аварии погибли три человека, еще трое доставлены в больницу


В селе Жалгыз-Жангак Сузакского района Джалал-Абадской области в лобовую столкнулись два автомобиля — «Фольксваген Венто» и «Хёндэ Кари». В результате аварии погибли трое 20-летних парней, еще троих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Авария произошла в ночь на 9 августа в селе Жалгыз-Жангак Джалал-Абадской области.

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с «Хёндэ».

От полученных травм на месте скончались два пассажира «Фольксвагена» и один пассажир «Хёндэ». По информации милиции, всем погибшим было по 20 лет.

Еще троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.

Милиция проводит автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее, 8 августа, близ села Шамалдуу-Сай Джалал-Абадской области также произошло крупное ДТП. Автомобиль «Хонда Степвагон» на высокой скорости врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека и еще шестеро пострадали.

Фото: Sputnik

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