Джалал-Абад: В аварии погибли три человека, еще трое доставлены в больницу



Микроавтобус Бишкек-Москва попал в аварию — двое погибли, пятеро пострадали



Бекешев предлагает запретить примирение сторон по авариям со смертельным исходом



Авария в Боомском ущелье: Один человек погиб, двое в больнице



Авария произошла в ночь на 9 августа в селе Жалгыз-Жангак Джалал-Абадской области.По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с «Хёндэ».От полученных травм на месте скончались два пассажира «Фольксвагена» и один пассажир «Хёндэ». По информации милиции, всем погибшим было по 20 лет.Еще троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.Милиция проводит автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия.Ранее, 8 августа, близ села Шамалдуу-Сай Джалал-Абадской области также произошло крупное ДТП. Автомобиль «Хонда Степвагон» на высокой скорости врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека и еще шестеро пострадали.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264584-news.html