Джалал-Абад: В аварии погибли три человека, еще трое доставлены в больницу

В селе Жалгыз-Жангак Сузакского района Джалал-Абадской области в лобовую столкнулись два автомобиля — «Фольксваген Венто» и «Хёндэ Кари». В результате аварии погибли трое 20-летних парней, еще троих в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Авария произошла в ночь на 9 августа в селе Жалгыз-Жангак Джалал-Абадской области.
По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с «Хёндэ».
От полученных травм на месте скончались два пассажира «Фольксвагена» и один пассажир «Хёндэ». По информации милиции, всем погибшим было по 20 лет.
Еще троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.
Милиция проводит автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее, 8 августа, близ села Шамалдуу-Сай Джалал-Абадской области также произошло крупное ДТП. Автомобиль «Хонда Степвагон» на высокой скорости врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека и еще шестеро пострадали.
Фото: Sputnik
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