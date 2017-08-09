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Лидера молодежного крыла СДПК Рената Самудинова исключили из партии


Рената Самудинова исключили из СДПК по инициативе члена политсовета Фарида Ниязова. Сам Самудинов считает, что причина исключения из партии — его критика процесса выдвижения единого кандидата.

На своей странице в фейсбуке лидер молодежного крыла СДПК Ренат Самудинов написал, что его исключили из партии.

Самудинов сказал Kloop.kg, что решение об исключении — это инициатива бывшего советника президента Фарида Ниязова, который ныне возглавляет предвыборный штаб СДПК.

«Мне позвонили члены политсовета после своего заседания и сказали, что исключили из партии. Им указал Фарид Ниязов, меня об этом не спросили, я даже не был информирован о заседании политсовета. Они вообще со мной даже не связались», — сказал Самудинов в интервью Kloop.kg.

Он считает, что СДПК не понравилась его критика в отношении партии, когда он предложил выдвинуть единого кандидата через праймериз, внутрипартийные выборы.

Месяц назад Самудинова не пустили на масштабный съезд партии — его убрали из списка делегатов.

«Я просто предполагаю, что те предложения о праймериз, отчетной системе и прочем, им не понравилась. К сожалению, вся критика, которую я говорил, партия восприняла как действие, направленное против них. Что я планирую дальше? В СДПК есть очень много старопартийцев, которые во фракции с 2010 года. Я буду разговаривать с ними, и совместно будем решать, что делать дальше», — сказал он.

Самудинов предложил провести внутрипартийные выборы 11 июля — этим он выступил против решения политсовета СДПК, который выбрал единым кандидатом премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

После предложения о праймериз в штабе СДПК заявили, что у них нет молодежного крыла, лидером которого является Самудинов.

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