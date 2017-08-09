ЦИК отправит на экспертизу публикации о Бабанове в пяти СМИ

ЦИК на заседании 9 августа изучил жалобу на пять новостных изданий от представителя Бабанова, который обвинил издания argument.kg, gezitter.org, chagylgan.kg, tikenek.org и 24.kg в “клевете” и “разжигании розни”.По итогам заседания ЦИК направил на правовую экспертизу все публикации, на которые пожаловался кандидат в президенты. Пока неизвестно, когда закончится экспертиза материалов, и какой орган её будет проводить.Представитель chagylgan.kg, присутствовавший на заседании, попросил членов ЦИК вынести изданию предупреждение, а не лишать его аккредитации, которая позволяет участвовать в предвыборной агитации за деньги.В итоге, ЦИК лишил chagylgan.kg аккредитации за материал, вышедший под заголовком «Возможно ли, что рабочая партия Курдистана финансирует Бабанова?»Один из членов ЦИК Бахтияр Кадыров отметил, что публикация в chagylgan.kg в итоге «увеличила рейтинг Бабанова», потому что ему стали «сочувствовать».Представитель кандидата в президенты Эрик Ирискулбеков заявил на заседании, что статьи порочат честь и достоинство кандидата и вредят его предвыборной кампании.Члены ЦИК в ответ посоветовали решить вопрос о публикациях с самими изданиями. Но Ирискулбеков ответил, что штаб кандидата не хочет «просить и умолять» — по его словам, СМИ должны нести ответственность за публикации.Опрошенные Kloop.kg медиа-эксперты сказали, что ссора Бабанова с изданиями — это «нехорошая тенденция» и она больше вредит репутации кандидата.«Одной жалобой в ЦИК эту проблему не решишь, исками в суд с требованием возмещения ущерба многомиллионными суммами тоже не решить. Мы это проходили неоднократно. Политики должны понимать, что давно пора уже выстраивать новый стиль взаимоотношений со СМИ», — считает медиа-эксперт Азамат Тынаев.

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