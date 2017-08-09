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Микроавтобус Бишкек-Москва попал в аварию — двое погибли, пятеро пострадали


По предварительным данным, легковой автомобиль «Шевроле» выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. При столкновении погибли пассажиры «Шевроле» и пострадали пять пассажиров микроавтобуса.

Авария произошла в ночь на 9 августа на трассе Нижняя Павловка — Холодные ключи на территории России.

По предварительным данным, водитель «Шевроле» выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом, который ехал из Бишкека в Москву. От удара микроавтобус перевернулся и съехал в кювет.

В результате лобового столкновения водитель и пассажир «Шевроле» скончались на месте. Пять пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу. У них диагностированы травмы средней тяжести.

Всего в микроавтобусе было 17 человек — все граждане Кыргызстана, которые ехали в Москву. Проверка документов выявила, что они находились в России нелегально. Полиция составила протоколы за нарушение миграционного режима.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель «Шевроле». Ведется следствие.

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана журналисту Kloop.kg сказали, что не могут сообщить данные о пострадавших кыргызстанцах из-за того, что их представитель в России находится в отпуске.

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