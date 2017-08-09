Бывший и нынешний мэры Балыкчы поссорились матом по телефону

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Осторожно ненормативная лексика (+18).Компромат на мэра Балыкчы в виде телефонного разговора между нынешним мэром Алмаз Мамбетовым и прежним мэром Сатыбек Шамшудиновым. По словам местных жителей Алмаз Мамбетов является кадром Сооронбая Жээнбекова и одногрупником Сапара Исакова.#компрkg #сдпк



Posted by БеспределKG on Monday, August 7, 2017



Запись разговора была обнародована самим бывшим мэром Сатыбеком Шамшудиновым — по его словам, он записал диалог 10 июля. На записи слышно, как Шамшудинов и Мамбетов ругаются матом и угрожают друг другу.По словам Шамшудинова, конфликт начался из-за того, что он попросил Мамбетова предоставить годовой отчет о проделанной работе — мэру не понравилось эта просьба и он начал угрожать матом.«Сатыбек байке, вот честно, да, Байкеша, вот вы для меня байкеша. Я вас пиздец уважаю. Но вот вы одну хуйню сделали, бумагу подписали, это неправильно», — говорит Мамбетов на записи.Цитата в оригинале: «Сатыбек байке, вот честно, да. Байкеша, вот вы для меня байкеша. Мен сизди пиздец сыйлайм. Анан какой-то бир хуйняга кийлигишип кол койуп бергениниз бул туура эмес го деп ойлойм».Шамшудинов обратился в милицию Балыкчы, в аппарат правительства, администрацию президента и спикеру парламента, чтобы они отреагировали на слова мэра. Но, не получив ответ, он выложил запись в интернет.«Я сам записал этот разговор, это было 10 июля около 9 часов вечера. Поругались мы из-за обращения в горкенеш Балыкчы. В этом письме была просьба о том, чтобы мэр города представил годовой отчет о проделанной работе» — сказал Шамшудинов в интервью радио «Азаттык».Сам Мамбетов пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Комиссия по этике проверяет подлинность аудиозаписи.

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