Бывший и нынешний мэры Балыкчы поссорились матом по телефону

В сети появилась аудиозапись, на которой бывший мэр города Балыкчы Сатыбек Шамшудинов и нынешний мэр Алмаз Мамбетов, используя ненормативную лексику, ругаются по телефону. Комиссия по этике проводит проверку подлинности ролика.
Запись разговора была обнародована самим бывшим мэром Сатыбеком Шамшудиновым — по его словам, он записал диалог 10 июля. На записи слышно, как Шамшудинов и Мамбетов ругаются матом и угрожают друг другу.
По словам Шамшудинова, конфликт начался из-за того, что он попросил Мамбетова предоставить годовой отчет о проделанной работе — мэру не понравилось эта просьба и он начал угрожать матом.
«Сатыбек байке, вот честно, да, Байкеша, вот вы для меня байкеша. Я вас пиздец уважаю. Но вот вы одну хуйню сделали, бумагу подписали, это неправильно», — говорит Мамбетов на записи.Цитата в оригинале: «Сатыбек байке, вот честно, да. Байкеша, вот вы для меня байкеша. Мен сизди пиздец сыйлайм. Анан какой-то бир хуйняга кийлигишип кол койуп бергениниз бул туура эмес го деп ойлойм».
Шамшудинов обратился в милицию Балыкчы, в аппарат правительства, администрацию президента и спикеру парламента, чтобы они отреагировали на слова мэра. Но, не получив ответ, он выложил запись в интернет.
https://www.facebook.com/bespredelKG/videos/1924555277782684/
Осторожно ненормативная лексика (+18).Компромат на мэра Балыкчы в виде телефонного разговора между нынешним мэром Алмаз Мамбетовым и прежним мэром Сатыбек Шамшудиновым. По словам местных жителей Алмаз Мамбетов является кадром Сооронбая Жээнбекова и одногрупником Сапара Исакова.#компрkg #сдпк
Posted by БеспределKG on Monday, August 7, 2017
«Я сам записал этот разговор, это было 10 июля около 9 часов вечера. Поругались мы из-за обращения в горкенеш Балыкчы. В этом письме была просьба о том, чтобы мэр города представил годовой отчет о проделанной работе» — сказал Шамшудинов в интервью радио «Азаттык».
Сам Мамбетов пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Комиссия по этике проверяет подлинность аудиозаписи.Со-автор: Халимов Рустам.
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