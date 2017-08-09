Сариев: КТРК показал Жээнбекова в эфире 127 раз за три недели



Сариев может объединиться с другими кандидатами в президенты



Выборы-2017: Сариев обвинил Жээнбекова в «использовании служебного положения» для агитации



Сариев опубликовал текст своей жалобы и привел «доказательства нарушения агитации и использования административного ресурса» со стороны премьер-министра Жээнбекова, который выдвигается на президентских выборах от СДПК.В частности, Сариев проанализировал, сколько раз Общественная телерадиокорпорация (КТРК) показала Жээнбекова в своём эфире за последние три недели — согласно подсчетам кандидата, 127 раз.Сариев подробно указал даты выходов сюжетов и описал, каким образом там был показан Жээнбеков. Например, сюжет о том, что премьер-министр посетил мемориальный комплекс Ата-Бейит, КТРК показал семь раз.«[…] за время выдвижения в качестве кандидата на должность президента Сооронбая Жээнбекова, наблюдается преимущественный доступ к СМИ для кандидата от СДПК», — написано в документе.Ранее Сариев уже обвинял премьер-министра и других политиков в «использовании служебного положения» для агитации и обещал обратиться в ЦИК. Он призвал, чтобы Жээнбеков сложил с себя полномочия и перестал «пользоваться служебным положением».Сам Жээнбеков никак не прокомментировал эти заявления. Советник президента Фарид Ниязов сказал, что слова Сариева — «обычная пиар-технология» и «необоснованное обвинение».Правозащитная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» также обвиняла Жээнбекова в нарушениях — в частности, в том, что он использует свой пост премьер-министра для агитации.Однако ЦИК не нашел тогда нарушений, потому что Жээнбеков на тот момент еще не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты.Сариев и Жээнбеков — кандидаты в президенты на предстоящих выборах. Выборы в президенты пройдут 15 октября этого года. Сейчас за этот пост борются более 50 кандидатов.

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