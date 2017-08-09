«Узбекистан 24» сменил ведущего передачи после его критики Каримова

Ведущий телеканала «Узбекистан 24» Комилжон Шамсутдинов ушел со своей должности после того, как раскритиковал политику бывшего президента Ислама Каримова. На место Шамсутдинова назначили другого ведущего.
Шамсутдинов был ведущим аналитической телепередачи «Тахлилнома» на телеканале «Узбекистан 24». 30 июля в эфире он выступил с критикой в адрес политики первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
Источники издания «Центр-1» не подтвердили увольнение Шамсутдинова, но сказали, что он «был выведен в тень» из-за критики ныне покойного Каримова.
В частности, ведущий неодобрительно высказался о «прежнем руководстве страны» за то, что при их власти Узбекистан ухудшил свои отношения с соседними государствами.
Шамсутдинов также раскритиковал правительство Каримова за «непрозрачность» национальной валюты.
За неделю до ухода Шамсутдинова своего поста также лишился глава Национальной телерадиокорпорации Узбекистана (НТРК) Хуршид Мирзохидов за допущенную на канале критику. Решение об увольнении принял лично новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В последнем эфире телепередачи «Тахлилнома» градус критики заметно снизился, отмечает «Центр-1». В передаче обсуждали реформы, проводимые президентом и успехи в судебной системе страны.
Телеканал «Узбекистан 24» был создан по инициативе Мирзиёева. Канал начал свое вещание в день рождения президента — 24 июля.
Фото: Youtube-канал «Узбекистон ахборот»
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