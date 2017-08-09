Иностранцы смогут получать визы в Кыргызстан через интернет

Бумажные визы Кыргызстана могут со временем уйти в прошлое.Министерство иностранных дел Кыргызстана вводит с 1 сентября электронные визы для иностранцев — чтобы их получить, не надо будет посещать посольства, достаточно подать заявку через интернет.
О введении электронных виз объявили 9 августа на презентации в Министерстве иностранных дел Кыргызстана.
Директор Департамента консульской службы Эркин Асангулов объяснил, что иностранцы смогут получать визы через интернет, не обращаясь в посольства и консульства.
Он пообещал, что визу можно будет получить за 3 дня, но только двух видов — деловую или туристическую.
Согласно сообщению МИД, новая система начнет работать с 1 сентября 2017 года.
Чтобы получить визу, иностранцам надо будет войти на сайт www.evisa.e-gov.kg и ввести паспортные данные, тип визы и паспорта, электронную почту и прикрепить фотографии.
Визы выдаются на срок от 30 до 90 дней. Консульские услуги можно оплатить банковскими картами.
«Классический способ получения визы остается, у иностранца теперь два вида получения визы. Электронная виза выдается только двум категориям: «деловая» и «туризм», — сказал Асангулов.
На сайте сказано, что с электронными визами в Кыргызстан можно заехать только через аэропорт «Манас», аэропорт города Ош и пункт пропуска «Ак-Жол» на границе с Казахстаном.
Пока неизвестно, каким образом визы будут проверять при пересечении границы — в пресс-службе МИД пообещали ответить только после официального запроса.
Издание «Акипресс» пишет, что визовые стикеры не будут нужны во время паспортного контроля на границе.По теме:
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