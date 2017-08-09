Торобаев пообещал iPhone тому, кто придумает название для новой партии

Фото: Фейсбук ТоробаеваПолитик Бакыт Торобаев объявил конкурс среди кыргызстанцев — тому, кто придумает название и дизайн для новой партии, он подарит смартфон iPhone 7. Новая партия появится в результате слияния трех других: «Онугуу-Прогресс», «Ата-Журт Мекенчил» и «Бутун Кыргызстан».
Торобаев объявил о конкурсе на своей странице в фэйсбуке — тот, кто придумает название и логотип для новой партии получит iPhone 7.
«Уважаемые друзья, спешу вам сообщить, что мы начали готовить соответствующие документы по регистрации новой политической партии (“Онугуу-Прогресс” + “Ата-Журт Мекенчил” + “Бутун Кыргызстан”). Мы решили организовать конкурс среди своих друзей на название и эмблему новой партии», — написал Торобаев.
Политик поставил три условия для желающих:
- возраст не менее 16 лет;
- краткое и содержательное название партии;
- проект эмблемы;
Идеи надо предложить до 20 августа.
Новая партия появится в результате слияния трех партий — возглавляемый Торобаевым «Онугуу-Прогресс» объединяется с партиями «Ата-Журт Мекенчил» Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова и «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова.
Все четыре политика — кандидаты в президенты на предстоящих выборах, которые пройдут 15 октября.
Политики решили объединиться, чтобы поддержать единого кандидата на выборах. Имя этого кандидата пока неизвестно.
Известно, что с этими политиками вёл переговоры другой кандидат — бывший премьер-министр Темир Сариев. В интервью изданию «Азаттык» он заявил, что может тоже объединиться с четверкой политиков.
Эксперты-политологи, опрошенные Kloop.kg, говорили, что партии идут на объединение, чтобы конкурировать с провластным кандидатом от СДПК, действующим премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым.По теме:
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