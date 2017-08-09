Торобаев пообещал iPhone тому, кто придумает название для новой партии



возраст не менее 16 лет;



краткое и содержательное название партии;



проект эмблемы;





Четыре кандидата в президенты объединились в партию



Сариев может объединиться с другими кандидатами в президенты



Зачем объединились партии кандидатов в президенты? Объясняют политологи



Фото: Фейсбук ТоробаеваТоробаев объявил о конкурсе на своей странице в фэйсбуке — тот, кто придумает название и логотип для новой партии получит iPhone 7.«Уважаемые друзья, спешу вам сообщить, что мы начали готовить соответствующие документы по регистрации новой политической партии (“Онугуу-Прогресс” + “Ата-Журт Мекенчил” + “Бутун Кыргызстан”). Мы решили организовать конкурс среди своих друзей на название и эмблему новой партии», — написал Торобаев.Политик поставил три условия для желающих:Идеи надо предложить до 20 августа.Новая партия появится в результате слияния трех партий — возглавляемый Торобаевым «Онугуу-Прогресс» объединяется с партиями «Ата-Журт Мекенчил» Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова и «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова.Все четыре политика — кандидаты в президенты на предстоящих выборах, которые пройдут 15 октября.Политики решили объединиться, чтобы поддержать единого кандидата на выборах. Имя этого кандидата пока неизвестно.Известно, что с этими политиками вёл переговоры другой кандидат — бывший премьер-министр Темир Сариев. В интервью изданию «Азаттык» он заявил, что может тоже объединиться с четверкой политиков.Эксперты-политологи, опрошенные Kloop.kg, говорили, что партии идут на объединение, чтобы конкурировать с провластным кандидатом от СДПК, действующим премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым.

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