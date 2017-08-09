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Торобаев пообещал iPhone тому, кто придумает название для новой партии


Фото: Фейсбук ТоробаеваПолитик Бакыт Торобаев объявил конкурс среди кыргызстанцев — тому, кто придумает название и дизайн для новой партии, он подарит смартфон iPhone 7. Новая партия появится в результате слияния трех других: «Онугуу-Прогресс», «Ата-Журт Мекенчил» и «Бутун Кыргызстан».

Торобаев объявил о конкурсе на своей странице в фэйсбуке — тот, кто придумает название и логотип для новой партии получит iPhone 7.

«Уважаемые друзья, спешу вам сообщить, что мы начали готовить соответствующие документы по регистрации новой политической партии (“Онугуу-Прогресс” + “Ата-Журт Мекенчил” + “Бутун Кыргызстан”). Мы решили организовать конкурс среди своих друзей на название и эмблему новой партии», — написал Торобаев.

Политик поставил три условия для желающих:


  • возраст не менее 16 лет;

  • краткое и содержательное название партии;

  • проект эмблемы;


Идеи надо предложить до 20 августа.

Новая партия появится в результате слияния трех партий — возглавляемый Торобаевым «Онугуу-Прогресс» объединяется с партиями «Ата-Журт Мекенчил» Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова и «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова.

Все четыре политика — кандидаты в президенты на предстоящих выборах, которые пройдут 15 октября.

Политики решили объединиться, чтобы поддержать единого кандидата на выборах. Имя этого кандидата пока неизвестно.

Известно, что с этими политиками вёл переговоры другой кандидат — бывший премьер-министр Темир Сариев. В интервью изданию «Азаттык» он заявил, что может тоже объединиться с четверкой политиков.

Эксперты-политологи, опрошенные Kloop.kg, говорили, что партии идут на объединение, чтобы конкурировать с провластным кандидатом от СДПК, действующим премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым.

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