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Обвиняемого в нападении на религиоведа Маликова приговорили к 18 годам тюрьмы


Первомайский суд Бишкека приговорил Ырыскула Бейшеналиева, второго обвиняемого в нападении на теолога Кадыра Маликова, к 18 годам лишения свободы. В прошлом году его сообщника Алибека Тилека уулу приговорили к 20 годам тюрьмы.

По решению Первомайского районного суда Бишкека, Бейшеналиев осужден на 18 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Его сообщник Алибек Тилек уулу был осужден на 20 лет лишения свободы в марте 2016 года. Изначально, его осудили на пожизненный срок, однако позднее адвокат добился смягчения приговора.

Бейшеналиев и Тилек уулу 26 ноября 2015 года напали на Маликова и нанесли ему ножевые ранения в область шеи и применили электрошокер.

Маликову удалось сбежать от нападавших, позднее он был доставлен в реанимацию.

По факту нападения милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», которое затем было переквалифицировано в более тяжкую статью «Покушение на убийство общественного деятеля».

Спецслужбы Кыргызстана объявили Бейшеналиева и Тилека уулу в международный розыск. Их заочно обвинили в совершении преступления, а суд приговорил к заключению под стражу.

Обвиняемых также подозревали в попытке примкнуть к экстремистским группировкам в Сирии.

По данным МВД, они планировали попасть в Сирию, чтобы участвовать в вооруженном конфликте на территории страны. Для этого они пересекли кыргызско-казахскую границу, а затем вылетели в Турцию.

Правоохранительные органы Турции задержали их 29 ноября 2015 года в турецком городе Газиантеп при попытке пересечь границу с Сирией.

В марте 2016 года турецкий суд постановил экстрадировать Алибека Тилека уулу в Кыргызстан по требованию кыргызских спецслужб.

Сам Маликов заявил, что на него напали сторонники террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Позже эту версию поддержали и в Госкомитете национальной безопасности.

Кадыр Маликов — общественный деятель и религиовед, исследующий различные течения ислама в Кыргызстане.

На него напали после того, как он объявил о проведении пресс-конференции по противодействию экстремизму в стране. Сам Маликов неоднократно заявлял об угрозе проникновения сторонников ИГИЛ в Кыргызстан.

«Исламское государство» — группировка, признанная экстремистской на территориях несколько стран, включая Кыргызстан. Она отличается особой жестокостью и показательными и массовыми казнями пленных.

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