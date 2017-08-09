Обвиняемого в нападении на религиоведа Маликова приговорили к 18 годам тюрьмы



МВД: Суд арестовал на время следствия второго обвиняемого в избиении Кадыра Маликова



Подозреваемый в нападении на теолога Маликова доставлен в Кыргызстан



Маликов потребовал от милиции извинений за «клевету»



По решению Первомайского районного суда Бишкека, Бейшеналиев осужден на 18 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.Его сообщник Алибек Тилек уулу был осужден на 20 лет лишения свободы в марте 2016 года. Изначально, его осудили на пожизненный срок, однако позднее адвокат добился смягчения приговора.Бейшеналиев и Тилек уулу 26 ноября 2015 года напали на Маликова и нанесли ему ножевые ранения в область шеи и применили электрошокер.Маликову удалось сбежать от нападавших, позднее он был доставлен в реанимацию.По факту нападения милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», которое затем было переквалифицировано в более тяжкую статью «Покушение на убийство общественного деятеля».Спецслужбы Кыргызстана объявили Бейшеналиева и Тилека уулу в международный розыск. Их заочно обвинили в совершении преступления, а суд приговорил к заключению под стражу.Обвиняемых также подозревали в попытке примкнуть к экстремистским группировкам в Сирии.По данным МВД, они планировали попасть в Сирию, чтобы участвовать в вооруженном конфликте на территории страны. Для этого они пересекли кыргызско-казахскую границу, а затем вылетели в Турцию.Правоохранительные органы Турции задержали их 29 ноября 2015 года в турецком городе Газиантеп при попытке пересечь границу с Сирией.В марте 2016 года турецкий суд постановил экстрадировать Алибека Тилека уулу в Кыргызстан по требованию кыргызских спецслужб.Сам Маликов заявил, что на него напали сторонники террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Позже эту версию поддержали и в Госкомитете национальной безопасности.Кадыр Маликов — общественный деятель и религиовед, исследующий различные течения ислама в Кыргызстане.На него напали после того, как он объявил о проведении пресс-конференции по противодействию экстремизму в стране. Сам Маликов неоднократно заявлял об угрозе проникновения сторонников ИГИЛ в Кыргызстан.«Исламское государство» — группировка, признанная экстремистской на территориях несколько стран, включая Кыргызстан. Она отличается особой жестокостью и показательными и массовыми казнями пленных.

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