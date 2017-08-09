Два землетрясения в Китае: 17 человек погибли, более 200 пострадали



#UPDATE: Death toll rises to 12 after M7.0 #earthquake in #Sichuan; 175 injured, 28 seriously pic.twitter.com/1qdf39Cnum



— People's Daily,China (@PDChina) August 9, 2017





Землетрясение в Турции и Греции: Погибли два человека, более 200 пострадали



Землетрясение в Италии: 247 погибших, более 360 раненых



Первое землетрясение магнитудой 7 произошло в центральной части Китая, а второе — магнитудой 6,5 — на границе с Казахстаном.В результате подземных толчков погибли 17 человек, более 200 пострадали, власти Китая сообщают, что под завалами могут быть еще люди.В пострадавший район направили солдат и технику для помощи в разборе завалов. Власти Китая эвакуировали более 30 тысяч человек из провинции. Сейсмологи подозревают, что подземные толчки могут повториться.Первое землетрясение произошло в центральной части Китая. Китайские сейсмологи утверждают, что магнитуда первого землетрясения составила 7, а его очаг залегал на глубине 20 км. Во время этих подземных толчков погибли 12 человек, еще 175 пострадали.Этот район популярен среди туристов и землетрясением был частично разрушен один из отелей, в котором все еще могут находится люди.Магнитуда второго землетрясения составила 6,5, оно произошло на северо-западе страны, недалеко от границы с Казахстаном, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. При этом землетрясении погибли еще пять человек, более 60 пострадали.По информации геологической службы США, толчки были зафиксированы в 280 км к северу от города Чэнду, где проживают более 7 млн человек. По данным службы, очаг землетрясения залегал на глубине девяти километров.Толчки землетрясения были настолько сильными, что их ощутили в казахском городе Алматы. По информации сейсмологов, сила подземных толчков в Алматы была магнитудой 4.В Министерстве чрезвычайных ситуаций журналисту Kloop.kg сообщили, что в Кыргызстане землетрясение не наблюдалось. Информация о наличии кыргызстанцев среди пострадавших уточняется.Провинция Сычуань одна из густонаселенных в Китае, на её территории проживают более 80 млн человек. Землетрясения в этом районе происходят часто, одно из самых сильных произошло в 2008 году, когда погибли более 70 тысяч человек.

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