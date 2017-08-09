Иссык-Куль: Задержан мужчина, подозреваемый в развращении племянника

Иссык-Кульская милиция сообщила, что задержала мужчину, который подозревается в развращении семилетнего племянника. По словам очевидцев, его поймали, когда он снял штаны и повалил ребенка на землю.
Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сообщил Kloop.kg, что милиция задержала 36-летнего жителя села Беловодское, который подозревается в развращении своего семилетнего племянника.
Усубакунов сказал, что инцидент произошел 7 августа в селе Орнок. По его словам, очевидец заметил, как мужчина лежал на земле среди деревьев со спущенными штанами рядом с мальчиком.
Подозреваемый заметил очевидца и попытался сбежать, но его поймали и сообщили об инциденте в милицию. По словам Усубакунова, задержанный находился в нетрезвом состоянии.
Представитель УВД сказал, что подозреваемый совершал «развратные действия сексуального характера в отношении ребенка».
Ребенку назначили пройти медэкспертизу.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В случае признания его вины, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
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