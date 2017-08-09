Авторизация
 
  • 09:09 – Никита Джигурда меняет школу своим детям 
  • 09:09 – Ученыве доказали, что человек может запоминать информацию во время сна 
  • 09:09 – Гисметео Украина: погода на 9 августа – жара возвращается 
  • 09:09 – Коллекторы взыщут с населения РФ 20 млрд руб долгов по ЖКХ 


Иссык-Куль: Задержан мужчина, подозреваемый в развращении племянника


Иссык-Кульская милиция сообщила, что задержала мужчину, который подозревается в развращении семилетнего племянника. По словам очевидцев, его поймали, когда он снял штаны и повалил ребенка на землю.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сообщил Kloop.kg, что милиция задержала 36-летнего жителя села Беловодское, который подозревается в развращении своего семилетнего племянника.

Усубакунов сказал, что инцидент произошел 7 августа в селе Орнок. По его словам, очевидец заметил, как мужчина лежал на земле среди деревьев со спущенными штанами рядом с мальчиком.

Подозреваемый заметил очевидца и попытался сбежать, но его поймали и сообщили об инциденте в милицию. По словам Усубакунова, задержанный находился в нетрезвом состоянии.

Представитель УВД сказал, что подозреваемый совершал «развратные действия сексуального характера в отношении ребенка».

Ребенку назначили пройти медэкспертизу.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В случае признания его вины, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264278-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3400
+0.04%
81.8732
+0.13%
1.1559
+0.16%
0.2088
-0.14%