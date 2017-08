«Реал Мадрид» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Суперкубка УЕФА

SKOPJE, MACEDONIA - AUGUST 08: Sergio Ramos of Real Madrid lifts The UEFA Super Cup trophy after the UEFA Super Cup final between Real Madrid and Manchester United at the Philip II Arena on August 8, 2017 in Skopje, Macedonia. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)Победа двенадцатикратного обладателя кубка Лиги чемпионов была вполне ожидаема и многими предсказуема.Несмотря на неудавшиеся матчи предсезонной подготовки, к Суперкубку «Реал» подошел во всеоружии и даже сумел расправиться с соперником без своей главной звезды. Почти весь матч Криштиану Роналду провел на скамейке запасных.В “Манчестер Юнайтед” Роналду провел шесть сезонов и получил свой первый “Золотой мяч”Матч получился очень насыщенным и щедрым на голевые моменты. Футболисты «Реала» дважды умудрились попасть прямо в перекладину ворот соперника, а манкунианцы упускали шанс забить, даже выходя с Кейлором Навасом один на один.До первого гола команды играли на равных и очень активно атаковали.На 24-й минуте встречи Каземиро открыл счет в матче (судья офсайда не заметил).Как только «Реал» почувствовал свое небольшое преимущество, сразу утащил игру в центр поля и устроил там «тики-таку» в стиле «Барселоны».К счастью для болельщиков, надолго эта перепасовка не затянулась, мадридцам она наскучила и игра приобрела прежнюю скорость.На 56-й минуте Иско удвоил преимущество «Реала» и казалось, что в матче уже все решено. Однако «Манчестер Юнайтед» сдаваться явно не хотел. Второй пропущенный гол «красных дьяволов» раззадорил и шесть минут спустя новичок команды Ромелу Лукаку забил в ворота Кейлора Наваса.Ромелу Лукаку забил в дебютном матче за “МЮ”Гол дал манкунианцам надежду побороться за кубок. И возможно, что если бы не опрометчивые действия линии атаки, у «МЮ» что-то могло получиться. Но подопечные Жозе Моуринью оказались не готовы справиться с нервами и к концу матча то и дело налетали на соперника без всякого повода, за что судье не раз пришлось тянуться за «горчичником».Из-за постоянных задержек в матче, арбитр добавил к основному времени 7 минут, но «МЮ» этого просто не хватило. Манкунианцы уступили, а «Реал» завоевал свой четвертый Суперкубок в истории.Футболисты “Реала” с очередным трофеемВстреча состоялась в городе Скопье (Македония) на стадионе «Скопье-Арена».Общая статистика встреч двух титанов европейского футбола на стороне испанцев. Из 12 матчей «Реал» выиграл 5, еще пять закончились ничьей. В последний раз команды встречались в июле на Международном кубке чемпионов – тогда «дьяволы» выиграли по пенальти.Суперкубок УЕФА – первый трофей сезона. Он разыгрывается между командой-обладательницей кубка Лиги чемпионов («Реал Мадрид») и победителем Лиги Европы («Манчестер Юнайтед»).Сразу следом, через пять дней, в Испании состоится двухматчевая дуэль между «Реалом» и «Барселоной» за Суперкубок страны, к которому «сливочные» подойдут уже в статусе обладателя главного европейского трофея.

