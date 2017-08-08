Сариев может объединиться с другими кандидатами в президенты

Кандидат в президенты и экс-премьер-министр Темир Сариев заявил, что ведет переговоры об объединении с четверкой политиков, создавших новую партию в преддверии выборов.
Сариев сообщил в интервью изданию «Азаттык», что встретился с политиками Бакытом Торобаевым, Адаханом Мадумаровым, Камчыбеком Ташиевым и Ахматбеком Келдибековым, которые объединились в одну партию перед выборами. По его словам, он обсудил с ними возможность объединения.
«Мы обсудили многие вопросы, между нами есть хорошее понимание, в ближайшее время мы встретимся еще раз. Об объединении пока говорить рано, но ведутся переговоры – согласование основных позиций, направлений и, конечно же, о возможном объединении в некую единую группу. Переговоры ведутся в этом направлении», — сказал Сариев.
Ранее партия «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева объединилась с партиями «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова и «Ата-Журт Мекенчил» Ахматбека Келдибекова и Камчыбека Ташиева.
Все четверо — кандидаты на пост президента. Они заявили, что поддержат одного кандидата на президентских выборах. Новое название партии и кандидат пока неизвестны.
Президентские выборы пройдут 15 октября этого года. Сейчас за пост борются 52 кандидата, среди который действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, экс-премьеры Омурбек Бабанов и Темир Сариев.
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