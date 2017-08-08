Суд постановил, чтобы ЦИК не бездействовал в отношении Текебаева



ЦИК обжалует претензии о бездействии в допуске Текебаева к тесту по госязыку



Выборы-2017: Ни суд, ни ЦИК не знают, как Текебаев будет сдавать экзамен по госязыку



Сторонники Текебаева объявили голодовку с требованием допустить политика к экзамену по госязыку



«Суд постановил принять необходимые меры для обеспечения гражданских прав Текебаева. ЦИК должен либо обосновать отказ, либо начать действовать», — объяснила Kloop.kg член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.Текебаев не мог сдать экзамен по кыргызскому языку, чтобы баллотироваться на выборах президента, которые назначены на 15 октября этого года. Оппозиционер находится под следствием по подозрению в коррупции.Сторонники Текебаева подали в суд на Центризбирком, обвинив комиссию в бездействии, и Межрайонный суд признал, что ЦИК бездействовал в этом вопросе.ЦИК попытался обжаловать претензии в бездействии, однако Верховный суд оставил в силе решение Межрайонного суда.Несмотря на решение Верховного суда, адвокат политика Канатбек Азиз опасается, что ЦИК может найти причину, чтобы не дать Текебаеву возможность сдать тест.«Верховный суд признал, что действия ЦИК были незаконными. Но ЦИК может найти очередную новую лазейку, чтобы не дать [Текебаеву] возможности сдать экзамен», — сказал Азиз.Ранее ЦИК ссылался на то, что в законе не прописано, как именно надо обеспечить доступ к тесту кандидатам в президенты, которые заключены под стражу и находятся под следствием.Выборы президента состоятся 15 октября этого года. Каждому кандидату необходимо сдать тест на знание кыргызского языка, чтобы зарегистрироваться и получить удостоверение кандидата в президенты.

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