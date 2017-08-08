Члены ЦИК попросили спикера Турсунбекова повлиять на «бездействие» коллег



ЦИК обжалует претензии о бездействии в допуске Текебаева к тесту по госязыку



Спикер Жогорку Кенеша, лидер партии СДПК Чыныбай ТурсунбековЧлены ЦИК — Атыр Абдрахматова, Гульнара Джурабаева, Назарали Арипов и Елена Жылкычиева — попросили Турсунбекова созвать совещание с лидерами фракций и обсудить вопрос с допуском к тесту.Они считают, что комиссия должна сама решать вопрос с допуском к тесту.В публичном обращении они написали, что попытки обсудить этот вопрос с остальными членами ЦИК «наталкивались на разные бюрократические уловки и волокиту со стороны руководства ЦИК».«Подобные действия нельзя расценивать иначе как попытку фактического срыва тестирования, сначала одного из кандидатов — депутата Жогорку Кенеша и лидера парламентской фракции Омурбека Текебаева, а затем по аналогии – и других, содержащихся под стражей без приговора суда», — пишут члены ЦИК в своём обращении.На предстоящих президентских выборах баллотируются четыре кандидата, которые сейчас находятся под следствием, среди претендентов видный оппозиционер Омурбек Текебаев.Никто из четверых кандидатов не смог сдать тест на знание кыргызского языка, который обязателен для участия в выборах в качестве кандидата.ЦИК заявил, что в законе не прописано, как именно надо обеспечить кандидатам, заключенным под стражу, доступ к тесту. Межрайонный суд оценил такую позицию как бездействие. Представители ЦИК собираются обжаловать это судебное решение в Верховном суде.С этим согласились не все члены избиркома. Четыре члена ЦИК считают, что избирательная комиссия должна сама решить, как обеспечить доступ кандидатов к тесту.

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