Бабанов пожаловался в ЦИК на пять новостных изданий

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В штабе Бабанова сообщили Kloop.kg, что подали жалобу в Центризбирком относительно публикаций в пяти кыргызских изданиях: argument.kg, gezitter.org, chagylgan.kg, tikenek.org и 24.kg.По мнению сотрудников предвыборного штаба, публикации в этих изданиях порочат репутацию Бабанова.Согласно жалобе, издания argument.kg и gezitter.org опубликовали статью под названием «За сколько купил комиссию по госязыку Омурбек Бабанов?» В этом штаб кандидата видит обвинение в совершении преступления.«Тем самым Бабанова фактически обвинили в совершении уголовно наказуемого деяния – подкупе членов национальной комиссии по государственному языку и членов экспертной комиссии по определению уровня владения государственным языком», — говорится в жалобе.Представитель кандидата в президенты Эрик Ирискулбеков считает, что статья порочит честь и достоинство Бабанова. По его словам, публикация не соответствует действительности и может повлиять на отношение избирателей.Представители Бабанова также пожаловались и на сайты chagylgan.kg и tikenek.org, которые опубликовали одинаковую статью под названием «Возможно ли, что рабочая партия Курдистана финансирует Бабанова?»Штаб кандидата считает, что эта статья должна быть проверена на экстремизм, потому что, по их мнению, она несет в себе «призывы, возбуждающие социальную, расовую, национальную ненависть и вражду к Бабанову».Сотрудники штаба просят Центризбирком признать статьи ложными и обязать редакции сайтов argument.kg, gezitter.org, chagylgan.kg, tikenek.org удалить материалы и написать опровержение.Затем штаб кандидата хочет направить эти жалобы в прокуратуру, чтобы сотрудников эти четырех сайтов привлекли к ответственности за распространение ложной информации.Пятая жалоба касается статьи на сайте издания 24.kg — в этой публикации другой кандидат в президенты, бывший омбудсмен Турсунбек Акун обвинил Бабанова в том, что тот покупает подписи в свою поддержку.Заявление Акуна представители штаба назвали тоже ложными и потребовали также удалить и эту новость.Представители Бабанова надеятся, что ЦИК привлечет Акуна к ответственности за заявление.В Центризбиркоме журналистам Kloop.kg сообщили, что пока не могут прокомментировать эту жалобу, так как сначала ее должна рассмотреть рабочая группа.

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