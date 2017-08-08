«Ата Мекен» vs. КСДП: «Сапаттуу медициналык тейлөөнү камсыз кылуу»

ДЕБАТЫ ПРОВОДЯТСЯ НА КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ



«Ата Мекен»



СДПК







Партнерский проект «Международного Республиканского Института» (IRI), Международной Образовательной Дебатной Ассоциации в Центральной Азии (IDEA CA) и Kloop.kg, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).Команды молодежных крыльев партий «Ата Мекен» и СДПК — это две старейшие политические партии в Кыргызстане — встретились в третьей игре дебатного турнира «Демократия мууну».Команды предлагали свои законопроекты, которые были направлены на решение проблемы доступа к качественному здравоохранению к Кыргызстане, так как это одна из самых острых проблем в республике.Молодежное крыло Социал-демократической партии Кыргызстана предложило в своем законопроекте механизм создания конкуренции среди родильных домов для улучшения качества медицинского обслуживания.Чтобы механизм заработал, молодые политики из СДПК предложили перечислять средства на банковские счета роженицы, чтобы уже она решала, как их потратить и в каком роддоме. На сегодняшний день, средства перечисляются сразу на счета роддомов.Команда «Ата Мекена» предложила в своем законопроекте систему обратной связи через анкетирование пациентов. Анкеты будут анализироваться, чтобы улучшать работу медицинского учреждения.Мы предлагаем вам проголосовать за ту команду, выступление которой показалось убедительнее.Для того, чтобы проголосовать, используйте свой телефон или отдельный компьютер, потому что наша система не позволяет голосовать нескольким людям с одного устройства — мы сделали это во избежание мошенничества при голосовании.Просмотреть результатыЗагрузка ...

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