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Премьер-министр Узбекистана приедет в Кыргызстан для обсуждения границы


Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов обсудит в Чолпон-Ате вопрос делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы.

О визите Арипова стало известно 7 августа после его телефонного разговора с кыргызским премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым.

Встреча по обсуждению кыргызско-узбекской границы пройдет с 15 по 17 августа в Чолпон-Ате.

Это первый визит главы правительства Узбекистана в Кыргызстан с момента смерти первого президента Ислама Каримова.

Переговоры по делимитации кыргызско-узбекской границы стали более активными с момента прихода Шавката Мирзиёева на пост президента Узбекистана после смерти Каримова.

За последний год Кыргызстан и Узбекистан уже провели серию встреч по согласованию границы, в том числе власти обеих стран организовали визиты больших делегаций друг к другу.

Сейчас на кыргызско-узбекской границе не согласовано 300 километров на 58 участках. Общая протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1370 километров.

В середине апреля 2017 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что власти обеих стран готовят соглашение, чтобы исторически запечатлеть согласование земель. Но пока с узбекской стороны границы описаны на 76,5 процента.

Территории Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана смыкаются в Ферганской долине и образуют сложную систему границ между странами, которая усугубляется наличием анклавов стран на территориях друг друга.

То, что большая часть границ между странами до сих пор не делимитирована, приводит к стычкам между местными жителями, а также, иногда, пограничниками.

Вопрос определения границы не может решиться с момента распада СССР, потому что центральноазиатские страны предлагают разные документы и карты по обозначению их территорий.

Фото: «Озодлик»

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