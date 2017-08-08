Минобразования пообещало открыть 100 детсадов до 1 сентября



Чуйская область – 20 детских садов;



Джалал-Абадская область – 17 детских садов;



Ошская область – 16 детских садов;



Иссык-Кульская область – 15 детских садов;



Таласская область – 13 детских садов;



Нарынская область – 12 детских садов;



Баткенская область – 7 детских садов.





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Кудайбердиева сообщила об открытии 100 новых детских садов на встрече с президентом Алмазбеком Атамбаевым. Детские учреждения, по её словам, будут построены в селах и труднодоступных регионах.Области, где появятся новые детские сады:Строительство детских садов — часть проекта Всемирного Банка «Дошкольное образование в Кыргызской Республике».Кудайбердиева также заявила, что 122 школы по всему Кыргызстану будут отремонтированы.«На всех же первоочередных объектах, в том числе в пострадавших от чрезвычайных ситуациях районах, начаты работы по строительству новых школ», — сказала министр.Атамбаев в свою очередь попросил закончить строительство до начала холодов, чтобы создать условия для обучения.

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