Лунное затмение в снимках пользователей соцсетей



Лунное затмение (не полное) в максимальной фазе. Фото от меня



Posted by Viktor Rehemäe on Monday, August 7, 2017



Posted by Рустем Ильясов on Monday, August 7, 2017





Лунное затмение 08.08.2017 00:10 Бишкек, Боконбаева/МираСнято на Nikon l830



Posted by Elzar Эльзарыч on Monday, August 7, 2017





Даже успел сфотографировать #лунноезатмение pic.twitter.com/MvzpREGvhB



— Vladimir 4ebaldin (@V4Photo) August 7, 2017





Лунное затмение (частичное)

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Затмение началось в ночь на 8 августа. Тень Земли закрыла нижнюю часть Луны — иногда, такое явление называют еще «кровавой Луной».Следующее затмение произойдет 31 января 2018 года — в этом случае оно будет полным, а не частичным.Гораздо более редкое природное явление — полное солнечное затмение — жители Земли смогут наблюдать через две недели, 21 августа. В последний раз такое явление наблюдали 18 лет назад.Facebook: @victor.rehemaeFacebook: @rus.ilyasowFacebook: Elzar ЭльзарычTwitter: @V4photo