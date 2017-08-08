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Лунное затмение в снимках пользователей соцсетей


Кыргызстанцы и жители других стран в ночь на 8 августа могут наблюдать за частным лунным затмением. Редакция Kloop.kg собрала фотографии пользователей соцсетей из разных стран.

Затмение началось в ночь на 8 августа. Тень Земли закрыла нижнюю часть Луны — иногда, такое явление называют еще «кровавой Луной».

Следующее затмение произойдет 31 января 2018 года — в этом случае оно будет полным, а не частичным.

Гораздо более редкое природное явление — полное солнечное затмение — жители Земли смогут наблюдать через две недели, 21 августа. В последний раз такое явление наблюдали 18 лет назад.






Лунное затмение (не полное) в максимальной фазе. Фото от меня

Posted by Viktor Rehemäe on Monday, August 7, 2017




Facebook: @victor.rehemae





Posted by Рустем Ильясов on Monday, August 7, 2017




Facebook: @rus.ilyasow






Лунное затмение 08.08.2017 00:10 Бишкек, Боконбаева/МираСнято на Nikon l830

Posted by Elzar Эльзарыч on Monday, August 7, 2017




Facebook: Elzar Эльзарыч


Даже успел сфотографировать #лунноезатмение pic.twitter.com/MvzpREGvhB

— Vladimir 4ebaldin (@V4Photo) August 7, 2017



Twitter: @V4photo


Лунное затмение (частичное)


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263991-news.html
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