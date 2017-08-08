Три человека погибли при столкновении «Хонды» с грузовиком

Авария произошла в ночь на 8 августа на трассе Бишкек-Ош близ села Шамалдуу-Сай Джалал-Абадской области. На 487 километре автомобиль «Хонда Степвагон» врезался на высокой скорости в грузовик.По информации Министерства здравоохранения, в результате столкновения погибли трое человек, и еще шесть пострадали — троих пострадавших доставили в хирургическое отделение больницы в Шамалдуу-Сае, остальным оказали помощь на месте.В милиции Джалал-Абадской области сообщили Kloop.kg, что по предварительным данным виновником ДТП считают водителя «Хонды Степвагона».По версии следствия, он разогнал автомобиль до высокой скорости, потерял управление и врезался в грузовик. Пассажиры и водитель грузовика не пострадали.Сейчас назначена автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Известно, что оба водителя транспортных средств находились в трезвом состоянии во время аварии.Милиция выясняет обстоятельства происшествия. В Минздраве сообщили информацию о пострадавших, которых госпитализировали в больницу:1. Уроженец Баткенской области, 1965 года рождения. Диагноз: ушиб грудной клетки;2. Уроженец Баткенской области, 1930 года рождения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом левого бедра, тупая травма живота, травматический шок;3. Уроженец Баткенской области, 1947 года рождения. Диагноз: открытая черепно-мозговая травма, ушиб и размозжение головного мозга, открытый вдавленный перелом теменной кости, перелом костей голени, травматический шок.

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