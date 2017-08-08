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ЦИК обжалует претензии о бездействии в допуске Текебаева к тесту по госязыку


Межрайонный суд признал, что Центризбирком бездействовал в вопросе допуска кандидатов в президенты, находящихся под следствием, к сдаче теста на знание кыргызского языка. ЦИК оспорит это решение.

Юристы оппозиционера Омурбека Текебаева, который находится под следствием по подозрению в коррупции, пожаловались в Межрайонный суд после того, как политику не позволили сдать тест на знание кыргызского языка.

Защитники Текебаева обвинили Центризбирком в бездействии и призвали допустить политика к экзамену. Сдача теста по кыргызскому языку — обязательное условие для выдвижения на выборах на пост президента, которые пройдут в Кыргызстане 15 октября этого года.

Межрайонный суд 3 августа признал бездействие ЦИК, но отказался допускать Текебаева к тесту.

Представители ЦИК оспорят претензии о бездействии в Верховном суде, но когда именно неизвестно — члены Центризбиркома решили это на заседании 7 августа.

С обжалованием судебного решения согласились не все члены ЦИК — как минимум, трое из них выступают за то, чтобы Центризбирком допустил находящихся под следствием кандидатов в президенты к тестированию.

Однако, чтобы обсудить вопрос о допуске к тесту полным составом Центризбиркома, необходимы голоса четверых членов, а не троих.

«ЦИК должен проявить волю»

Правозащитники, которые встречались с членами ЦИК, настаивают на том, чтобы Центризбирком «проявил политическую волю» и допустил оппозиционера Текебаева и остальных кандидатов к экзамену.

«ЦИК своим политическим решением, политической волей должен разрешить эту ситуацию, обязав государственные органы обеспечить участие или создание условий [для кандидатов]», — считает правозащитница Динара Ошурахунова.

Эксперты считают, что Центризбирком нарушает права не только кандидатов, но и избирателей, когда не допускает к тестированию претендентов на пост президента, которые находятся под следствием.

В конце июля Центризбирком заявил, что в законе не прописано, как кандидат должен сдавать экзамен на знание кыргызского языка, находясь под следствием — член ЦИК Кайрат Осмоналиев тогда назвал это «пробелом в законодательстве».

Правозащитник Нурбек Токтакунов считает, что заключение под стражу не лишает гражданина ни активного, ни пассивного избирательного права. По его мнению, государство обязано обеспечить реализацию этих прав и для этого не нужно, чтобы все было прописано.

«Было много моментов, которые ЦИК восполнял — это отсутствие норм, и ликвидировал пробелы. Я здесь никаких проблем не вижу. Я вижу только то, что власть прячется за отсутствием этих норм. Еще я вижу, что людей держат за дураков», — сказал Токтакунов.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября 2017 года. Заявление на регистрацию подали более 50 человек, из которых четверо находятся в следственном изоляторе.


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