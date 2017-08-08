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Выборы-2017: Сариев обвинил Жээнбекова в «использовании служебного положения» для агитации


Экс-премьер-министр и кандидат в президенты Темир Сариев потребовал, чтобы действующий глава правительства Сооронбай Жээнбеков сложил с себя полномочия. Сариев считает, что премьер-министр пользуется служебным положением для агитации перед президентскими выборами.

На своей странице в фейсбуке Сариев написал, что Жээнбеков нарушает правила агитации. Оба — и Сариев, и Жээнбеков — кандидаты в президенты на предстоящих выборах 15 октября.  

Сариев считает, что Жээнбеков должен сложить с себя полномочия премьер-министра и прекратить «пользоваться служебным положением».

«Почти ежедневно в здании «Форума» в рабочее время вызывают министров, губернаторов, мэров, других руководителей и заставляют работать на кандидата от партии власти.», — написал Сариев.

Он также потребовал от Центризбиркома предоставить равные условия для кандидатов, в том числе и тех, кто сидит в СИЗО, имея в виду оппозиционера Омурбека Текебаева.

«Им должно быть предоставлено право сдать тест на знание кыргызского языка. Пока они не осуждены судом, они имеют право избирать и быть избранными. Этого требует закон», — добавил экс-премьер-министр.

В пресс-службе правительства ответили Kloop.kg, что пока не могут прокомментировать претензии Сариева к Жээнбекову. «К сожалению, мы не можем это сейчас прокомментировать. Это может сделать только заведующий, сейчас она в командировке», — сказали в пресс-службе.

Пока неизвестно, когда Жээнбеков сложит с себя полномочия — сам премьер-министр не говорил об этом. Президент Алмазбек Атамбаев заявлял, что попросил Жээнбекова покинуть пост главы правительства, когда ЦИК официально зарегистрирует его в качестве кандидата.

Ранее «Коалиция за демократию и гражданское общество» уже подавала жалобу в ЦИК на Жээнбекова. Члены «Коалиции» тоже считали, что политик использует пост премьер-министра для агитации.

«Жээнбеков, оставаясь премьер-министром страны, выезжает в регионы, где рассказывает о своей работе», — написали правозащитники в жалобе.

Однако члены Центризбиркома тогда заявили, что Жээнбеков не нарушил никаких правил агитации, так как пока не зарегистрировался как кандидат в президенты.

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