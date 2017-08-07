Бишкек будущего. Что обещали городские власти 5 лет назад?





Основой для этого материала стали сайт «Политмер», который отслеживает обещания политиков, и архив публикаций Kloop.kg.Бывший мэр Бишкека Иса Омуркулов пообещал в 2013 году, что в Бишкеке появятся отдельные контейнеры для стекла, бумаги и пищевых отходов. К 2017 году появились новые контейнеры для мусора, но в них не было разделения по типам отходов.Омуркулов также обещал добиться постройки мусороперерабатывающего завода в Бишкеке. Обсуждение его возведения длится не первый год, но такого завода в столице до сих пор нет.Кроме обещаний построить что-то новое, Омуркулов обещал отреставрировать нечто старое — в 2013 году к нему обратилась депутат «Ата Мекена» Наталья Никитенко, которая возмутилась тем, что знаменитый дом первого мэра Ильи Терентьева находится в аварийном состоянии.«Мы уже нашли средства, и если нам дадут разрешение, буквально в ближайшее время начнем ремонт», — заверил ее градоначальник. Но по состоянию на 2017 год здание почти превратилось в руины.Одно из самых амбициозных обещаний власти Бишкека озвучили в 2011 году — в центре столицы на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова должен был появиться 50-этажный небоскрёб.Согласно планам, в здании должны были быть жилые и торговые комплексы, а подземная стоянка вмещала бы более 1000 автомобилей. Но строительство небоскреба так и не началось.В 2013 году городские власти обещали, что в троллейбусах станет возможно оплачивать проезд с помощью электронных безналичных платежей. К 2017 году пока такой возможности нет, но нынешний мэр Албек Ибраимов недавно обещал, что электронные платежи станут возможны этим летом.В 2012 году Омуркулов пообещал горожанам построить приют для бездомных животных в Бишкеке. Этот вопрос поднялся на фоне критики отстрела бездомных собак.«Несмотря на нехватку средств, я поставил задачу построить питомник. Пускай это обойдется дороже на 5-10 миллионов сомов. Бродячие животные существуют во всех мегаполисах. Наряду с отстрелом будем решать вопрос строительства питомника», — сказал тогда Омуркулов.На сегодняшний день все столичные питомники содержатся бишкекчанами. Они обращались к мэрии с предложением о создании питомника, но пока это ни к чему не привело.

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