Шестое возгорание в Ботсаду за неделю: Экологи подозревают поджог



Правительство ищет другое место для строительства ветлаборатории (возможно, это будет не Ботсад)



Милиция проверяет версию о поджогах в бишкекском Ботсаду.



В Ботсаду произошел шестой за неделю пожар — экологи и пожарные выявили пять очагов возгорания, которые потушили влажными ветками и подручными средствами.«Когда мы поднимались, пахло бензином. Было 5-6 точек возгорания, некоторые из них мы потушили палками», — сказал один из работников Ботсада.Сотрудник противопожарной службы сказал, что они выехали на место происшествия после звонка в дежурную часть. Он предположил, что причиной пожара могла быть брошенная в сухостой сигарета.Экологи считают, что причина возгорания — намеренный поджог. По их словам, пожар связан с планами по строительству ветлаборатории на территории Ботсада.Правительство пока не решило, где именно будет построена ветлаборатория, и ищет сейчас другое место для строительства, вместо Ботанического сада. Всего на лабораторию китайские инвесторы выделили 18 млн долларов США.Президент Алмазбек Атамбаев рекомендовал правительству найти другое место для строительства ветлаборатории, объяснив, что Ботанический сад является достоянием Кыргызстана и находится под охраной государства.Власти не в первый раз предлагают построить в Ботсаду лабораторию. В 2011 году там планировали построить канадскую биологическую лабораторию по изучению вирусов. Однако к строительству не приступили из-за критики со стороны экологов и общественности.

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