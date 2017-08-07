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Правительство ищет другое место для строительства ветлаборатории (возможно, это будет не Ботсад)


Ветлабораторию могут построить в другом месте, а не в бишкекском Ботаническом саду, как это было запланировано ранее. Строительство лаборатории на территории сада вызвало критику со стороны экологов и президента.

«Правительство Кыргызстана рассматривает альтернативный вариант выделения участка для строительства лаборатории», — сказал пресс-секретарь премьер-министра Чынгыз Эсенгул уулу в коротком разговоре с Kloop.kg.

Он добавил, что правительство сообщит общественности, когда будет найдено новое место для лаборатории.

Строительство ветлаборатории в Ботаническом саду имени Гареева вызвало сопротивление со стороны руководства сада и экологов — директор Ботанического сада Медет Ахматов сказал, что на территории допустимо только строительство лабораторий, изучающих флору.

Директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калыс Жумаканов заявил в свою очередь, что ветлаборатория имеет свои требования, поэтому местом для строительства было выбран Ботсад. По его словам, ветлаборатория станет «самой современной в Центральной Азии».

Ветлабораторию собираются построить китайские инвесторы, которые выделили на это 18 млн долларов США.

Одним из критиков строительства лаборатории в Ботаническом саду выступил президент Алмазбек Атамбаев. По его словам, сад является «достоянием» Кыргызстана и находится под охраной государства.

Он также сказал, что лаборатория может принести вред экологии и поставить под угрозу уникальную коллекцию растений в саду.

После критики идеи строительства ветлаборатории в Ботсаду на его территории за неделю вспыхнуло четыре пожара. Милиция уже начала экспертизу по установлению причин возгорания.

Со-автор: Рустам Халимов

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