«Били дубинкой и ремнем по ногам». Как милиционеры пытали меня ради взятки



Почему в Кыргызстане не наказывают за пытки?



Четырех сотрудников СИЗО №1 приговорили к семи годам лишения свободы за пытки



«Пытали током, лишали еды». Как Акрама Азимова заставляли признаться в причастности к питерскому теракту



Фото: FlikrВ середине июля суд признал троих сотрудников милиции виновными в применении пыток к Бердигулову и осудил их на 8 и 7 лет лишения свободы.Мои знакомые из Нарына занимались перепродажей шкур животных и попросили меня съездить с ними за шкурами. В селе Кара-Булун мы встретили парня, который знал меня, так как раньше тоже жил в селе Куланак (Бердигулов живет в Куланаке). Он продал нам шкуру, как позже выяснилось, шкуру ишака.Помните, ишаки в селах пропадали? Его задержали как подозреваемого в краже ишаков, пытали и повесили на него это дело. Когда этого парня начали спрашивать, кому он продавал шкуры, он сказал, что продал мне.После этого милиционеры пришли ко мне и обвинили в воровстве ишаков. Они пришли ко мне ночью 3 мая и задержали. Постучали в дверь, я вышел. Там стояли трое. Один из них был начальником поселкового отделения милиции (ПОМ) села Куланак, я его знал. Я спросил у него, что случилось, он сказал, что у них ко мне есть дело и надо поговорить в ПОМе. Спросил, все ли в порядке, они ответили, что все нормально.Я без задних мыслей пошел с ними. Когда дошли до машины, один из них спросил, взял ли я с собой телефон. Я ответил, что оставил дома, и он побежал ко мне домой за телефоном. Они взяли мой телефон, но так и не вернули.Я сказал милиционерам, что ничего не знаю о краже ишаков и вообще не имею понятия о том, что происходит. Милиционеры заявили, что мы с тем парнем украли и зарезали ишака.Я сказал, что не крал никакого ишака, и один из милиционеров внезапно ударил меня. Я не успел возмутиться, как меня ударил другой милиционер. Так, они втроем меня избили в ПОМе.Я хотел уйти, но дверь была заперта. Оказывается начальник поселкового отделения милиции закрыл дверь и ушел. Я с силой дернул дверь, она начала ломаться. Когда это произошло, начальник ПОМа пришел и открыл дверь. Он начал уговаривать меня взять вину за кражу ишака на себя. «Здесь договоримся, и я тебя оставлю в покое», — сказал он.Я начал возмущаться и спрашивать, почему я должен брать чужую вину на себя. Один из милиционеров сказал, что если я не признаюсь там, нужно будет везти меня в Ат-Башинский РОВД, где они меня заставят взять вину на себя. И они отвезли меня туда.Того парня тоже взяли. Всю дорогу до РОВД меня пытали. После того, как мы приехали в РОВД, меня сразу начали бить. Их там было много. Один из милиционеров надел на меня наручники и, посадив на землю, бил по ногам. Другой — ударил меня наповал.Потом я сказал им, чтобы они привезли двоих моих знакомых, которые были тогда со мной, и написали объяснительные, на основе которых я тоже напишу объяснительную. Я отказался что-либо делать, пока их не привезут, потому что покупали шкуру они, а не я.Они пытали меня до утра электрошокером, душили целлофановым пакетом, били дубинкой и ремнем по ногам. Все тело изуродовали. Остановились, только когда устали. На утро я уже не мог ходить.В конце концов они заставили меня взять вину на себя. На следующий день привезли моих знакомых, с которыми мы ездили за шкурами. Оперативный работник сказал, что мы должны заплатить им 120 тысяч сомов или нас посадят в тюрьму, как соучастников кражи.Нам дали два часа, чтобы найти деньги. Мы сказали, что не успеем, и нам дали время до утра. Мы согласились и нас отпустили.После этого я сразу обратился с заявлением в ГКНБ (госкомитет нацбезопасности) и началось расследование. Мы ждали три дня, пока они подготовили документы.Через четыре дня после того, как нас отпустили из РОВД, мы поехали на скотный рынок в Ат-Баши, чтобы передать милиционерам 120 тысяч сомов. После того, как они взяли деньги, работники ГКНБ их задержали. Милиционеры пытались сбежать и разбросали деньги по полю, но их поймали.На суде милиционеры признали свою вину. У нас все факты налицо были, я все экспертизы прошел, так что даже в адвокате не было необходимости.

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